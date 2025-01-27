Alanya\'da Yeni Aşevi ve Sosyal Tesisler Lojistik Destek Merkezi İnşaatı Hızla Devam Ediyor

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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Oba Mahallesi'nde yapımına devam edilen Aşevi ve Sosyal Tesisler Lojistik Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Özçelik, "Yemediğimizi kimseye yedirmeyeceğiz anlayışıyla burada pırıl pırıl bir tesis oluşturup Haziran ayında burayı halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, gastronomi kültürünü koruyup, yaşatacak ve geliştirecek olan aynı zamanda Çay Bahçesi başta olmak üzere yeni açılacak sosyal tesislere lojistik destek sağlayacak olan Aşevi ve Sosyal Tesisler Lojistik Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Tesis 5 bin kişiye aynı anda yemek çıkarabilecek

5 bin kişiye aynı anda yemek verebilecek kapasitede donanımlı ve büyük olan tesisin bodrum katında sıcak mutfak ve soğuk odalar, zemin katında ise pastane ile soğuk mutfak bulunuyor. Zemin katında yerel ürünlerin tanıtımının yapılarak satılacağı ve yola cepheli olan bir kafeteryası bulunan tesis, modern görünümüyle kent dokusuna da uygun olarak tasarlandı.

Gastronomi eğitimi de verilebilecek

Oba Mahallesi 432 ada 1 parselde 2 bin metrekarelik bir alanda yükselen tesiste, gastronomi eğitimi de verilebilecek. Gastronomi eğitimi için tesiste atölyeler planlandı. Dört kattan oluşan tesisin birinci katı, eğitim mutfakları ve kapsamlı odalar ile gastronomi eğitimine ayrıldı. Terasta ise insanların aileleriyle gelip dinlenebileceği, uygun fiyatlarda yemek yiyebileceği 110 kişi kapasiteli bir restoran ve restoran mutfağı yer alıyor.

"Yarım kalan bir tesisi daha hayata geçireceğiz"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik şu ifadeleri kullandı;

"Bugün eski belediye yönetimi tarafından inşaatına başlanan ama süresi içerisinde tamamlanamayan, yarım kalmış bir tesisimizi tekrar harekete geçirmek üzere başlayan çalışmaları yerinde görmek için tesisimizi incelemeye geldik. Bu tesis projelendirme aşamasında sıcak mutfak, pastane, kafeterya işletmeleri şeklinde planlanmış ve inşaatı yarım kalmış durumdaydı. Çay Bahçemiz ve yeni açacağımız tesislerin hazırlıklarını ve üretimlerini burada yapabilmek adına planlarda değişiklikler yaptık. Bu değişiklikleri de yerinde gördük. Burada günlük 5 bin kişiye sıcak yemek çıkarabileceğiz. Soğuk mutfağımızda öğrencilerimiz için paketlenmiş sandviçlerimizi, en hijyenik şekliyle hazırlayacağız."

"Hizmet anlayışımız başladık-bitireceğiz şeklindedir"

Hizmet anlayışlarını yansıtacak işlere imza attıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Hızla başlayan çalışmalarımızı 3-4 ay içinde bitirip maksimum Haziran sonunda bu tesisimizi faal vaziyete geçireceğiz. Belediye hizmet binamızda olduğu gibi bu tesise de haftalık, 15 günlük dönemlerde gelerek şahsım ve diğer belediye başkan yardımcısı arkadaşlarımızla denetleyecek, işin yavaşlamasına asla izin vermeyeceğiz. Bu bizim hizmet anlayışımızdır. Başladık bitireceğiz. 'Yemediğimizi kimseye yedirmeyeceğiz' anlayışıyla burada pırıl pırıl bir tesis oluşturup halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Servet Ünlü, Hasan Can Kamburoğlu, İşletme ve İştirakler Müdürü Bilal Nurgül ile teknik ekipler eşlik etti. - ANTALYA