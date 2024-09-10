Alanya Heyeti Litvanya'daki Kardeş Şehirlerle Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Alanya Heyeti Litvanya'daki Kardeş Şehirlerle Temaslarda Bulundu

Alanya Heyeti Litvanya\'daki Kardeş Şehirlerle Temaslarda Bulundu

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve beraberindeki heyet, Alanya'nın Litvanya'daki kardeş şehirleri Silute ve Trakai'de temaslarda bulundu. Heyet, Silute'de düzenlenen Geleneksel Balık Çorbası Festivali'ne katıldı ve Trakai'de Türk toplumuyla buluştu.

10.09.2024 17:01  Güncelleme: 17:15
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Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve beraberindeki heyet, Alanya'nın Litvanya'daki kardeş şehirleri Silute ve Trakai'de temaslarda bulundu.

Alanya'nın Litvanya'daki kardeş şehri Silute'de bu yıl 16. kez düzenlenen Geleneksel Balık Çorbası Festivali'ne Alanya'yı temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Letonya'nın Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, Belediye Meclis Üyesi Kenan Ersoy, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Temsilcisi Alper Gencelli ile Dış İlişkiler ve Turizm Birimi'nden Hülya Mercan katıldı. Birbirinden renkli etkinliklere sahne olan festivalde, Polonya'dan Pruszcz Gdanski, Letonya'dan Saldus ve Ukrayna'dan Skadovsk şehirlerinden davetliler de yer aldı.

Koçak, Başkan Laurinaitis'i Alanya'ya davet etti

61 takımın çorba yaparak yarıştığı organizasyonda etkinlikleri gözlemleyen Başkan Yardımcısı Koçak ve beraberindeki heyet, birtakım temaslarda bulundular. Alanya heyeti, özellikle sonbaharda göç eden kuşlar için dinlenme yeri olarak bilinen Vent Burnu'ndaki Ornitoloji İstasyonu'nu ziyaret ettiler. Başkan Yardımcısı Koçak, iki şehir arasındaki ilişkilerin pekiştirildiği etkinlik sonrası Silute Belediye Başkanı Vytautas Laurinaitis'i Alanya'da 26-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Caz Festivali ve Aralık ayındaki Yeni Yıl Pazarı'na davet etti.

Alanya heyeti Trakai'de

Silute'nin ardından Başkan Yardımcısı Koçak ile Letonya'nın Alanya Fahri Konsolosu Şaşmaz, Alanya'nın bir diğer kardeş şehri olan Trakai kentini ziyaret etti. Burada, Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Trakai Belediye Başkanı Andrius Satevicius ve Litvanya Cumhuriyeti Milletvekili Edita Rudeliene ile bir araya geldiler. Ayrıca Litvanya tarihinde önemli bir yer tutan Trakai'de yaşayan Karaim Türkleri ile buluşuldu. Öte yandan, Alanya ile kardeş şehirlerinin arasındaki bağların güçlendirildiği ziyaretlerde, kentlerin gelişimi ve vatandaşların refahı için yapılacak yatırım ve hizmetler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya Heyeti Litvanya'daki Kardeş Şehirlerle Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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