Alanya polisi, çevre bilinci oluşturmak için gençlerle sahili temizledi - Son Dakika
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Alanya polisi, çevre bilinci oluşturmak için gençlerle sahili temizledi

29.03.2022 18:34

Alanya polisi, çevre bilinci oluşturmak için gençlerle sahili temizlediANTALYA Antalya'da emniyet ekipleri Damlataş Engelli Halk Plajını öğrencilerle temizledi.

Alanya polisi, çevre bilinci oluşturmak için gençlerle sahili temizledi

ANTALYA Antalya'da emniyet ekipleri Damlataş Engelli Halk Plajını öğrencilerle temizledi. Kaymakam Ürkmez, temizlik çalışmalarının sahilden sonra, orman, yürüyüş yolu ve deniz dibinde de devam edeceğini söyledi.

Alanya'da Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü 'Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırak' projesi kapsamında öğrencilerle birlikte Damlataş Engelsiz Halk Plajında temizlik çalışması yaptı. Sadece belediye çalışmaları ile çevre kirliliği sorunun aşılamayacağını belirten İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, "Turizmin gözbebeği olan Alanyamız belediyemizin çalışmaları neticesinde gayet yaşanılabilir durumda. Çevre kirliliği sorunu sadece belediye çalışmaları ile aşılacak bir sorun değil. Bu sorunu çözümü vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda bilinçli olmalarından geçmektedir" dedi.

"Alanya çok temiz ancak bu bize yetmiyor"

Çevre bilincini her bireye aşılamanın asıl gayeleri olduğunu vurgulayan Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, "Aslında biz dünyanın en güzel yerlerinden birinde yaşıyoruz. Bize düşen dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Alanya'yı tüm Türkiye'yi olduğu gibi gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak. Her yerde karşılaşabiliyoruz ki çevre kirliliği, her geçen gün bilincin artmasıyla daha iyi bir noktaya gitmesine rağmen halen devam ediyor. Alanya'ya gelen misafirlerimizden olsun, yaptığımız gezilerde olsun Alanya çok temiz bir yer. Ama bu bize yetmiyor. Biz daha da iyi olsun istiyoruz. Amacımız her yaştan çocuğa çevre bilincini öğretmek bizim için çok büyük bir kazanım olur. Bugün deniz kenarından başladık. Orman, yürüyüş yolları ve denizin dibi gibi alanları belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümü öğrencileri tarafından oluşturulan grubun müzik dinletisinin ardından öğrenciler ve emniyet ekipleri sahil boyunca temizlik yaptı. Kaymakam Ürkmez sahilde en sık sigara izmaritlerine rastlandığını belirtti. Sahil boyunca toplanan çöpler Alanya Belediyesi ekiplerince alındı.

Alanya polisi, çevre bilinci oluşturmak için gençlerle sahili temizledi
Alanya polisi, çevre bilinci oluşturmak için gençlerle sahili temizledi
Alanya polisi, çevre bilinci oluşturmak için gençlerle sahili temizledi

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Alanya sahilinde polis ve öğrenciler temizlik yaptı Alanya sahilinde polis ve öğrenciler temizlik yaptı Görme engelli ve engelsiz bireyleri bir araya getiren 'Spora Gönül Ver' projesi tamamlandı Görme engelli ve engelsiz bireyleri bir araya getiren 'Spora Gönül Ver' projesi tamamlandı

Kaymakamlık, Antalya, Engelli, Alanya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alanya polisi, çevre bilinci oluşturmak için gençlerle sahili temizledi - Son Dakika


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