Alanya Sahilleri Bayramla Şenlendi

23.05.2026 14:32
Alanya'da yaz havası nedeniyle sahiller dolup taştı; turistler güneşlenip denize girdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkisini gösteren yaz havası, sahilleri hareketlendirdi. Yerli ve yabancı bayram tatilinde Alanya sahillerini doldurdu.

Kurban bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından Alanya'da yerli ve yabancı turistler gelmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 24 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 21 dereceye ulaştığı Alanya'da, özellikle dünyaca ünlü Kleopatra Plajı yoğun ilgi gördü. Güneşli havayı değerlendiren turistler sahillerde vakit geçirirken, bazı tatilciler denize girerek serinledi, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Yazı aratmayan hava durumlarının ilçedeki turizm hareketliliğini artırdığı gözlenirken, sahillerde oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Kleopatra plajında işletmeci olarak çalışan Veli Koçak, "Kleoptra plajında işletmemiz var. Şuanda yerli ve yabancı misafirlerimiz iyi durumda. Kurban bayramında da bütün Türk misafirlerimizi bekleriz. Havalar Alanya'da güzel gidiyor. Herkese iyi bayramlar" dedi. - ANTALYA

