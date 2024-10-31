Alanya'ya Marella Discovery Gemisi Geldi - Son Dakika
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Alanya'ya Marella Discovery Gemisi Geldi

Alanya\'ya Marella Discovery Gemisi Geldi

Marella Discovery, Alanya'ya 7. seferini yaptı; Gazze saldırıları nedeniyle 41 gemi iptal edildi.

31.10.2024 11:32
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Antalya'nın Alanya ilçesine yaz itibaren gelen yolcu gemilerinin sonuncusu Marella Discovery bugün sabah saatleri itibariyle Alanya iskelesine demir attı.

Alanya'ya 2024 yılı içerisinde toplam 56 adet yolcu gemisinin gelmesi planlanırken, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sebebiyle 41 adet yolcu gemisinin seferi iptal edildi. Yolcu gemilerinin işgal sebebiyle iptali ise Alanya ekonomisine zarar verdi. Toplamda 57 bin 800 yolcu kaybı yaşandı. İptaller sebebiyle bu yıl içerisinde gerçekleşen gemi seferi sayısı 15, gelen yolcu sayısı 19 bin 869, gelen personel sayısı ise 9 bin 642 oldu.

Bugün sabah saatleri itibariyle gelen Marella Discovery adlı yolcu gemisi Alanya'ya 7. seferi gerçekleştirdi. Gemide yolcuların İngiliz vatandaşı olduğu, toplamda bin 741 İngiliz yolcu ve 751 personel olduğu biliniyor. Gümrük işlerinin ardından gemiden ayrılan İngiliz turistler, Alanya kalesi ve birçok tarihi yerleri gezdikten sonra akşam saat 17.00'de limandan ayrılıp Rhodos Limanı'na gidecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'ya Marella Discovery Gemisi Geldi - Son Dakika

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