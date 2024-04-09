Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin\'den Ramazan Bayramı Mesajı

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Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Tekin, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı Ramazan'ı geride bırakarak, Ramazan Bayramına erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, gönül köprülerinin kurulduğu, muhabbet bağlarının güçlendiği, yüreklerin sevgiyle coştuğu özel günlerdir. Bu mübarek zaman dilimleri, milli ve manevi duyguların, inançların, örf ve adetlerin paylaşıldığı, toplum olarak birlik ve beraberlik şuurunun en güzel şekilde ifade edildiği günlerdir. Bayramlarda gönül kapılarımızı birbirimize açalım. Aramıza koyduğumuz mesafeleri kaldırarak şefkat ve merhamet elimizi birbirimize uzatalım. Hayır, dualarına her zaman muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizi ziyaret edelim ve çocuklarımızı sevindirelim. Bu vesileyle, başta Alaplılı hemşerilerimiz olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutlar, bayramın sevgi, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum." - ZONGULDAK