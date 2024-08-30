Alaplı\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında Hükümet Konağı önünde bir araya gelen protokol Anıt önüne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Anıt önüne Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören sona erdi. - ZONGULDAK