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Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Aşağıdoğancılar Mahallesinde İlk Doğalgaz Ateşi Yakıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Aşağıdoğancılar Mahallesinde İlk Doğalgaz Ateşi Yakıldı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Aşağıdoğancılar Muhtarı Rahmi Yapar tarafından, Alaplı'nın 6. mahallesi olan Aşağıdoğancılar Mahallesindeki Oktay Ailesinin evinde ilk doğalgaz ateşi yakıldı. Başkan Tekin, doğalgazın evlerde yanmaya başladığını belirterek, mahalle sakinlerine verilen sözün tutulduğunu ifade etti. Mahalle Muhtarı Yapar ve ev sahibi Kemal Oktay da Başkan Tekin ve doğalgaz şirket müdürüne teşekkürlerini iletti.

Zonguldak\'ın Alaplı İlçesi Aşağıdoğancılar Mahallesinde İlk Doğalgaz Ateşi Yakıldı
07.01.2024 - 12:29,
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Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Aşağıdoğancılar Mahallesinde ilk doğalgaz ateşi, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin tarafından yakıldı.

2022 yılında yapılan referandumun ardından Alaplı Belediyesinin 6. mahallesi olan Aşağıdoğancılar Mahallesinde 6 ay önce başlanan doğalgaz altyapı çalışmalarının ardından ilk doğalgaz ateşi Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Aşağıdoğancılar Muhtarı Rahmi Yapar tarafından Oktay Ailesinin evinde yakıldı.

Başkan Tekin, Belediyenin 6. Mahallesi olan Aşağıdoğancılar Mahallesi'ne söz verdikleri gibi doğalgazın evlerde yanmaya başladığını söyledi. Tekin, "Aşağıdoğancılar Mahallesi 2022 yılında yapılan referandumla Belediyemizin 6. Mahallesi olarak Belediyemize katıldı. Mahalle sakinleri bizde en çok doğalgaz talebi olmuştu. 2023 yılının sonuna kadar doğalgazın evlere kadar geleceğinin sözünü mahalle sakinlerine vererek hemen çalışmalara başladık. Aksa Düzce Ereğli Doğalgaz Şirket Müdürü Ender Onur bey ile yaptığı görüşmeler ve ikili ilişkilerle doğalgaz çalışmalarına 6 ay önce başlanarak yeni yıldan önce doğalgazı mahallemize getirdik. Yapılan testlerin ardından bugün Oktay Ailesinin evinde ilk doğalgaz ateşini yakmak bizlere nasip oldu. Belediyeye katılan mahallelere doğalgazın ulaştırılma sürecinin genellikle 5 yıl sürdüğünü, Ender Bey'in gayretleri ve ikili ilişkilerle Aşağıdoğancılar Mahallemize doğalgazı 6 ayda ulaştırdık. Ben Mahallemize hayırlı olsun diyorum. Doğalgaz Şirket Müdürü Ender Onur Bey'e, Rahmi Yapar muhtarıma bu işte emeği gecen herkese çok teşekkür ediyorum."

Özelikle Başkan Tekin'e çok teşekkür ettiklerini belirten Aşağıdoğancılar Mahalle Muhtarı Rahmi Yapar, "Belediye Başkanımız Nuri Tekin'e ve Aksa Düzce Ereğli Doğalgaz Şirket Müdürü Ender Onur Bey'e çok teşekkür ediyorum. Emekleri çok büyüktür. Bugün Alaplı Belediyesinde Nuri Başkan olmasıydı. 2023 yılının sonunda doğalgazın gelmesi mümkün değildi. Öncelikle bize imarı acilen bitirip yatırım olmadan yatırıma aldırmasını bildi. Kendisine mahallem adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

'Doğalgaz kısa sürede mahallemize geldi'

Ev sahibi Kemal Oktay ise, "Belediye Başkanımız Nuri Tekin ve Muhtarımız Rahmi Yapar'a çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde doğalgaz kısa sürede mahallemize geldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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