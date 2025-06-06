Alaplı\'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesindeki Sahil Park'da bulunan Zuzu Çay Parkında gerçekleştirilen resmi bayramlaşmaya, Alaplı Kaymakam Selçuk Köksal, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk,Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Cumhuriyet Savcısı Anıl Öztürk, Milletvekilleri, Muhtarlar, Yöneticiler, Kurum müdürleri, ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, bayramlaşma törenine gelen her insanla tek tek tokalaşıp bayramlarını kutladı, kısa sohbetler yaptı. Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ın yaptığı konuşmada bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşliğin pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bayramlaşma törene gelenler için çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ZONGULDAK