Alaplı\'da Sağanak Yağış Tarım İşçilerini Vurdu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, fındık hasadı için bölgeye gelen mevsimlik tarım işçilerini zor durumda bıraktı. Mollabey ve Aşağıdağ köylerinde yaklaşık 30 çadırı su basarken, işçilerin eşyaları ve gıda malzemeleri sular altında kaldı.

Alaplı ilçesinde öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Fındık toplamak amacıyla farklı illerden Alaplı'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır alanları da yağıştan etkilendi. Mollabey ve Aşağıdağ köylerinde kurulan yaklaşık 60 çadırı su basarken, işçilerin yatak, kıyafet ve kişisel eşyalarının yanı sıra gıda malzemeleri de sular altında kaldı. Alaplı'ya fındık hasadı için yaklaşık bin mevsimlik tarım işçisinin geldiği öğrenildi.

Yaşadıkları mağduriyeti anlatan işçi çavuşu Mehmet Koç, "Eşyalarımız sular altında kaldı. Zor durumdayız. Yağmur çok şiddetli oldu, çadırlarımız zarar gördü. Yardım bekliyoruz. Durumu yetkililere bildirdik" dedi.

Öte yandan sağanak yağış nedeniyle Alaplı ilçe merkezi ile bazı mahallelerde de su baskınları yaşandı. Fındık bahçelerinde biriken yağmur suları yer yer gölet oluştururken, üreticiler zorlu şartlara rağmen suyla kaplanan bahçelerde fındık toplamaya devam etti.