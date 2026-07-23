Alaplı İlçe Sağlık Müdürlüğü Taşınıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde hizmet veren İlçe Sağlık Müdürlüğü, 27 Temmuz'dan itibaren eski hastanenin idari binasında hizmet vermeye başlayacak.
Edinilen bilgilere göre, Alaplı İlçe Sağlık Müdürlüğü, 27 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla eski hastanenin idari binasında hazırlanan yeni hizmet binasına taşınacak. Öte yandan, mevcut hizmet binasında faaliyet gösteren aile hekimlerinin çalışmalarında herhangi bir değişiklik olmayacağı bildirildi. - ZONGULDAK
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