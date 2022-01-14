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Alaşehir'de öğrencilere işitme testi yapılmaya başlandı - Son Dakika

Alaşehir'de öğrencilere işitme testi yapılmaya başlandı

14.01.2022 12:27

Alaşehir'de öğrencilere işitme testi yapılmaya başlandı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağlık müdürlüğü ekiplerince bin 700 öğrenciye işitme testi yapılacak.

Alaşehir'de öğrencilere işitme testi yapılmaya başlandı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağlık müdürlüğü ekiplerince bin 700 öğrenciye işitme testi yapılacak. Bu kapsamda Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Metin Gümüş de sağlık ekiplerinin Baklacı Mahallesi İlkokulu'nda yaptıkları test çalışmalarını takip etti.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki ilkokul 1. sınıf öğrencilerini kapsayan işitme testi tarama çalışmalarına başladı. Alaşehir'de ilkokulların birinci sınıfında okuyan bin 700 öğrenci işitme testinden geçecek. Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Metin Gümüş de sağlık ekiplerinin Baklacı Mahallesi İlkokulu'nda devam eden tarama çalışmalarını takip etti. Burada gazetecilere bilgi veren Gümüş, "Ulusal yeni doğan işitme taramalarımız Sağlık Bakanlığımızca 2008 yılından beri yürütülmektedir. 2012 yılından sonra işitme taramalarımız ilkokul birinci sınıflarda da devam etti. İlkokul birinci sınıflarında yaptığımız işitme taramalarımızla, çocuklarımızın işitme kayıplarını erken dönemde yakalayarak, sağlıklı yaşıtlarıyla eşit koşullarda eğitimlerini sürdürebilmelerini eğitim öğretimlerinde olumsuz koşulları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Okullarda yaptığımız taramalar sonunda sorun tespit ettiğimiz öğrencilerimizi kulak burun boğaz uzmanlarımıza yönlendiriyoruz" dedi.

Öğretmen Döndü Kösebaş ise çocuklara böyle bir imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederek, "Çocuklarda anne-baba ve bizim de fark edemediğimiz bazı rahatsızlıklar olabilir. Bazı başarısızlıkların altında bile bazen rahatsızlık kaynaklı olabiliyor. Böyle bir test yapılması çok iyi oldu. En azından çocuklarda işitme konusunda bir rahatsızlık varsa ona göre önlemimizi alabiliriz" diye konuştu.

Alaşehir'de öğrencilere işitme testi yapılmaya başlandı
Alaşehir'de öğrencilere işitme testi yapılmaya başlandı
Alaşehir'de öğrencilere işitme testi yapılmaya başlandı

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Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Gümüş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alaşehir'de öğrencilere işitme testi yapılmaya başlandı - Son Dakika


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