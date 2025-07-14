Alçık: "Bu onurlu direnişi unutmadık, unutturmayacağız"

MİAD Malatya Şube Başkanı Mevlüt Alçık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin 2016'daki hain darbe girişimine karşı gösterdiği direnişi unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Malatya İşadamları Derneği (MİAD) Malatya Şube Başkanı Mevlüt Alçık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "15 Temmuz gecesi milletimizin yazdığı destanı unutmadık, unutmayacağız" dedi.

15 Temmuz 2016 gecesi, vatana, bayrağa ve demokrasiye kasteden hainlere karşı halkın birlik ve beraberlik içinde tarihi bir direniş gösterdiğini belirten Başkan Alçık, "O gece gösterilen cesaret ve kararlılık, dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılmış bir destandır. Bu millet, iradesine pranga vurulmasına asla müsaade etmemiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükran ve minnetle Bu onurlu direnişi unutmadık, unutturmayacağız. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - MALATYA