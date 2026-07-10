Ali Baybaş 40 Yıl Sonra Türkiye\'ye Dönüyor

Suudi Arabistan'da hukuki bir meseleden dolayı hakkında yurtdışı çıkış yasağı bulunan Türk vatandaşı 77 yaşındaki Ali Baybaş'ın yaklaşık 40 yıl sonra Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Suudi Arabistan'da yıllardır mahsur kalan Türk vatandaşı Ali Baybaş hakkında iyi haber geldi. Suudi Arabistan'da hakkında açılan bir davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirilen 77 yaşındaki Baybaş, yaklaşık 40 yıldır ülkede mahsur kaldı.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu'nun Suudi Arabistan makamları nezdinde uzun süredir yürüttüğü girişimler neticesinde, Baybaş hakkındaki yurt dışı çıkış ve idari yasakların tamamı kaldırıldı.

Baybaş, Türkiye'ye doğru yola çıkmak üzere geldiği havalimanında gözyaşlarını tutamadı. Baybaş, Türkiye'ye doğru yola çıktı. - CİDDE