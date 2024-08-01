Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Parkuru Lansmanı Düzenlenecek - Son Dakika
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Yerel

Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Parkuru Lansmanı Düzenlenecek

Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Parkuru Lansmanı Düzenlenecek

Ali Dağı ve Paraşüt İniş Alanı, alınan kararla resmen Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Parkuru oldu. Lansmanda hava sporları uçuşları ve yapılacak yarışmalarda yetki ve sorumluluklar, yönetim ve güvenlik önlemleri açıklanacak.

01.08.2024 12:58  Güncelleme: 13:00
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Türkiye'nin önde gelen hava sporu merkezlerinden birisi olan Ali Dağı ve Paraşüt İniş Alanını ilgilendiren önemli bir karar alındı. Vatandaşların sıcak yaz günlerinde büyük ilgi gösterdiği Yamaç Paraşütü İniş Alanı, alınan kararla resmen Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Parkuru oldu. Alınan kararı ve gerçekleştirilecek uygulamaları duyurmak amacıyla 3 Ağustos Cumartesi günü bir lansman toplantısı düzenlenecek.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile diğer paydaşların katılımıyla düzenlenecek lansmanda hava sporları uçuşları ve yapılacak yarışmalarda yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, yamaç paraşütü iniş alanının yönetimi ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemlerle ilgili kararlar açıklanacak. Ayrıca çift kişilik uçuş olarak adlandırılan tandem uçuşunda sertifikasız kişilerin uçuş yapmaması ve güvenlikle ilgili konular da alınacak diğer tedbirler duyurulacak.

Yamaç Paraşütü İniş Alanındaki lansman, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Öte yandan programın ardından İhsan Mengü ve arkadaşları tarafından Türk Müziği konseri verilecek. Konser, Talas Belediyesi'nin tüm etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Parkuru Lansmanı Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Parkuru Lansmanı Düzenlenecek - Son Dakika
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