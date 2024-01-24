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Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 Polis Anıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 Polis Anıldı

Diyarbakır'da 23 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisi, şehadetlerinin 23'üncü yılında anıldı. Yenişehir ilçesinde düzenlenen törene, kaymakamlar, kurum amirleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır\'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 Polis Anıldı
24.01.2024 - 13:57,  Güncelleme: 14:05
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Diyarbakır'da 23 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisi, şehadetlerinin 23'üncü yılında anıldı.

Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisi için tören düzenlendi. 24 Ocak 2001 tarihinde şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy, İl Emniyet Müdürlüğünce saldırının gerçekleştirildiği yerde anıldı. Okunan İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in ardından bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, hayatını kaybeden polis memurlarını andı. Kaya, "24 Ocak 2001 yılında Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı esnada hain bir saldırı neticesi şehit olan merhum büyüğümüz Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşları Mehmet Kamalı, Selahattin Baysoy, Mehmet Sepetçi, Sabri Kün ve Atilla Durmuş'u şehadetlerinin 23'üncü yılında minnetle ve özlemle anıyoruz" dedi.

Anma törenine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, kurum amirleri, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Okkan anısına yapılan anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, Yenişehir, Yerel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 Polis Anıldı - Son Dakika
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