(MUĞLA) - Anadolu Afrikalılar Dayanışma Derneği Başkanı Ali Karakuş, hayatını kaybetti. Karakuş'un cenazesi, Ortaca Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Anadolu Afrikalılar Dayanışma Derneği Başkanı Ali Karakuş, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde hayatını kaybetti. Osmanlı'nın son dönemlerinde Anadolu'ya getirilen Afrika kökenli Türklerin yoğun yaşadığı Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de tanınan Karakuş'un vefatı, bölge halkı ile Afro Türk topluluğunda büyük üzüntü yarattı. Karakuş'un cenazesi ikindi namazının ardından Ortaca Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası aile kabristanlığına defnedildi.
Son Dakika › Yerel › Ali Karakuş'un Vefatı Üzüntü Yarattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?