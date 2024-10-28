Aliağa'da Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları başladı - Son Dakika
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Aliağa'da Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları başladı

Aliağa\'da Cumhuriyet\'in 101\'inci yılı kutlamaları başladı

Aliağa'da Cumhuriyet'in 101'inci yıl kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

28.10.2024 17:33  Güncelleme: 17:42
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Aliağa'da Cumhuriyet'in 101'inci yıl kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 29 Ekim Salı günü saat 10.30'dan itibaren Aliağa Atatürk Stadında gerçekleştirilecek gösteriler, Aliağa Belediyesi tarafından saat 19.00'dan itibaren organize edilecek fener alayı ve Topraksız Elektrik konseriyle devam edecek. Aliağa'da iki gün sürecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunum töreniyle başladı. Törene; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, kurum müdürleri, askeri erkan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk ve Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Atatürk Anıtına çelenk sunumlarını gerçekleştirdi. Çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunularak istiklal marşı okundu. Cumhuriyet Bayramının ilk günkü resmi programı Aliağa Kabristanlığında bulunan şehitlik ziyareti ile son buldu.

Kapsamlı kutlama programı Aliağa Atatürk Stadı'nda yapılacak

Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ikinci günü 29 Ekim Salı günü saat 09.30'da Aliağa Kaymakamının makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayacak. Geniş kapsamlı kutlama programı saat 10.30'da Aliağa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı okunacak. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney yapacak. Protokol konuşmalarının ardından "Cumhuriyetimizin 101. Yılı" konulu Resim, Şiir, Kompozisyon Yarışmaları ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atletizm Yarışlarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlenecek. Ödül töreni sonrası Aliağa'daki öğrencilerin hazırladığı gösteriler programa renk katacak. Aliağa Atatürk Stadyumu'ndaki program geçit töreniyle son bulacak.

Aliağa Belediyesinden 101'inci yıla özel fener alayı ve konser

Aliağa Atatürk Stadyumu'ndaki programın ardından Aliağalılar Aliağa Belediyesi öncülüğünde organize edilecek Fener Alayında bir araya gelecek. Saat 19.00'da ENKA Spor Salonu önünden başlayacak fener alayında, Aliağalılar bando ve marşlar eşliğinde, Cumhuriyet Meydanı'na yürüyecek. Kutlama programı, saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan 'Topraksız Elektrik' grubunun konseriyle son bulacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aliağa'da Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları başladı - Son Dakika

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