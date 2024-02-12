Aliağa\'da doğa tutkunlarına özel yürüyüş etkinliği

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Tarih turizmi ve doğa yürüyüşü rotalarıyla Kuzey Ege'nin dikkat çeken kenti Aliağa, doğa sporları tutkunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Aliağa Gençlik Merkezinde bir araya gelen Aliağalı doğa sporları tutkunları, Myrina Antik Kenti Limanından; Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezine kadar yaptıkları doğa yürüyüşüyle keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Aliağa Belediyesinin destekleriyle, AGM Spor Kulübü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne yüzlerce doğa tutkunu katıldı. Doğa sporlarına gönül vermiş doğa tutkunları, yürüyüş öncesi kahvaltı için Doğa Park'ta bir araya geldi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın da yer aldığı kahvaltıda, katılımcılara Kaleiçi Coffee'de çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Doğa tutkunlarından 5 kilometrelik doğa yürüyüşü

AGM Spor Kulübü üyeleri, kahvaltı sonrası yürüyüş başlangıç noktası olan Myrina Antik Kentine geçti. Burada Aliağa Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Osman Karatekin'in anlatımıyla, Myrina Antik Kenti hakkında bilgiler edinen katılımcılar, daha sonrasında yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş rotasını kullanarak Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezine kadar doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Atlı gösteriler hafta sonuna renk kattı

Yürüyüşle birlikte doğanın sunduğu güzellikleri de keşfeden katılımcılar, Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezinde hem dinlenme imkanı buldu hem de at binerek hafta sonu keyfini ikiye katladı. Alia Atlı Spor Kulübü eğitmenleri tarafından engelli parkurda yapılan gösteriler ise güne renk kattı.

Günün sonunda doğa tutkunlarıyla Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezinde buluşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tüm katılımcılarla sohbet ederek kendilerine teşekkür etti. Tüm katılımcılara ayrıca Aliağa Belediyesi kültür yayınlarına ait Aliağa Kent Kitaplığının; Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Myrina ve Gryneion 2, Myrina ve Gryneion 4 ile Aliağa Kuş Cenneti yayınlarından oluşan kitap seti hediye edildi. - İZMİR