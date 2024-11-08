Aliağa'da Ücretsiz Anne Destek Programı Kayıtları Başladı

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Aliağa Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde 3-6 yaş arası çocuğu olan anneler için uygulanacak ücretsiz Anne Destek Programı'na kayıtlar başladı.

Anne Destek Programı'nın tanıtım toplantıları belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Programın kayıtları Aliağa Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezi'nde bulunan Aile Danışma Merkezi'nde devam ettiği bildirildi.

AÇEV gönüllü eğitimcilerin rehberliğindeki program, sabah ve öğleden sonra iki ayrı grup halinde gerçekleştirilecek. Aliağa Gençlik Merkezi ile Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi'nde verilecek eğitimler, 15-18 hafta boyunca, 15-20 kişilik anne gruplarıyla, haftada bir gün ve 2,5 saat sürecek. Ayrıca babalara yönelik olarak da iki oturum yapılacak.

Ücretsiz Anne Destek Programı ile çocuğun sağlıklı gelişiminin desteklenmesi, anneyle çocuk arasında olumlu ilişkilerin kurulması, çocuğa öğrenme sürecinde yeni deneyimler kazandırılması ve ebeveynlik becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Eğitimlere katılmak isteyen anneler, Aile Danışma Merkezi'nin 0232 399 00 29 numaralı hattını arayarak detaylı bilgiye ulaşabilirler. - İZMİR