PTT Genel Müdürlüğü tarafından Aliağa'ya özel posta pulu tedavüle sunuldu.

Son yıllarda modern şehircilik projeleriyle dikkat çeken Aliağa, PTT tarafından bastırılan özel pullarda yer aldı. Yurt içi ve yurt dışı gönderilerde kullanılacak olan pul, Aliağa'nın tanıtımına da katkı sağlayacak.

İzmir PTT Başmüdür Yardımcısı Özgür Babalı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret ederek, üzerinde " Kuzey Ege'nin Yükselen Yıldızı Aliağa" ibaresi ve Aliağa görselinin yer aldığı pulları takdim etti. Ziyarette Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmedali Özkurt, PTT İlçe Müdürü Barış Taş, İzmir PTT Değerli Kağıtlar Müdürü Hatice Tahta ve Aliağa Değerli Kağıtlar Sorumlusu Serhan Öcalan da hazır bulundu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa için basılan özel pulların şehrin tanıtımına katkı sağlayacağını söyleyerek, "1840 yılında kurulan ve 184 yaşını kutlayan PTT, köklü tarihiyle hepimizin gözbebeği bir kurumumuz. Şehrimize özel pul hazırlayarak Aliağa'mızın tanıtımına katkı sağlayacak böyle bir çalışmaya imza attıkları için İzmir PTT Baş Müdürlüğümüze ve tüm PTT teşkilatına teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR