Aliaport Deniz Yolcu İskelesi ile Aliağa'nın Turizm Potansiyeli Artıyor - Son Dakika
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Aliaport Deniz Yolcu İskelesi ile Aliağa'nın Turizm Potansiyeli Artıyor

Aliaport Deniz Yolcu İskelesi ile Aliağa\'nın Turizm Potansiyeli Artıyor
01.06.2025 15:05  Güncelleme: 15:08
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Aliağa'nın turizm potansiyelini artıracak olan Aliaport Deniz Yolcu İskelesi'nin faydaları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından hazırlanan SWOT analizi ile değerlendirildi. Proje, Aliağa'nın sosyal, kültürel ve ekonomik alanlara önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Aliağa'nın turizm potansiyelini ön plana çıkartarak kenti Ege'nin Avrupa'ya açılan kapılarından birine dönüştürecek olan Aliaport Deniz Yolcu İskelesi, Aliağa'nın gelecek vizyonunu şekillendirecek kapsamlı bir turizm hamlesi olarak da öne çıkıyor. Yaz sezonunda başlaması planlanan seferler öncesinde, iskele projesinin Aliağa'ya sağlayacağı katkılar bilimsel çalışma ve analizlerle detaylı bir şekilde değerlendirildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Nazım Çokişler ve Dr. Özgür Sarıbaş tarafından hazırlanan çalışma, "Aliaport Deniz Yolcu İskelesi'nin Aliağa'nın Turizm Potansiyeli Açısından SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi" başlığıyla raporlaştırıldı. Hazırlanan raporun sunumu, Aliapark Atla Terapi Merkezi ALBEST Tesislerinde Aliağa kamuoyunun katılımıyla gerçekleştirildi. Doç. Dr. Nazım Çokişler tarafından yapılan sunuma; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kamu kurumlarının müdürleri, meslek odası ve kooperatif temsilcileri, merkez mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları ve müdürleri katıldı. Sunumda, Aliağa'nın turizm açısından güçlü ve zayıf yönleri bilimsel veriler ışığında ele alınırken, Aliaport'un faaliyete başlamasıyla birlikte kamu kurumlarından STK'lara, meslek odalarından vatandaşlara kadar birçok paydaşa düşen görev ve sorumluluklar aktarıldı.

Aliağa'nın güçlü yönleri bilimsel verilerle ortaya kondu

Hazırlanan SWOT analizinde, Aliaport'un Aliağa'ya sadece turizm alanında değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda da önemli kazanımlar sunacağı vurgulandı. Raporda öne çıkan bazı güçlü yönler şöyle sıralandı: "İzmir'e yakınlık ve kolay ulaşım, diğer turistik ilçelere kıyasla daha avantajlı konum, zengin alışveriş ve sosyal yaşam alternatifleri, Mavi Bayraklı Ağapark Plajı ve modern turistik tesisleri, Ege adalarından gelen turistlerin bölgeye artan ilgisi, bölgede faaliyet gösteren büyük sanayi kuruluşlarının ekonomik gücü, Güzelhisar ve Helvacı köylerinde hayata geçirilen kırsal turizm yatırımları, Antik Aiolis Bölgesi'ne ait tarihi kentlerin varlığı, Modern altyapıya sahip bir yolcu iskelesi olarak planlanması, Şehir merkezi ile iskele arasında planlanan tramvay hattı, Türkiye genelinde artan deniz turizmi trendinin bölgeye etkisi, yakın gelecekte hizmete açılması planlanan yat limanının oluşturacağı marka değeri. Tüm bu unsurlar, Aliağa'yı turizm destinasyonu olarak öne çıkartan ve Aliaport'un önemini artıran temel faktörler olarak değerlendirildi".

Acar, "Aliağa'mızın geleceği için ortak akılla hareket edelim"

Sunumun açılış konuşmasını yapan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, şunları söyledi: "Üniversitemizden, ilçemizin eksikleri ve artılarıyla ilgili bir değerlendirme yapılmasını, özellikle de turizm potansiyelimiz açısından, bir SWOT analizinin hazırlanmasını rica etmiştik. Sağ olsun, üniversite yönetimimiz ve Turizm Fakültemiz bu konuda bizlere önemli bir destek verdi. Çok değerli hocalarımız incelemelerde bulundular ve bu çalışmaların sonucunda kapsamlı bir rapor hazırladılar. Ben de bu raporun sunumu noktasında, siz değerli paydaşlarımızla bir araya gelmeyi arzu ettim. Zira malumunuz, bu ilçe hepimizin ve hepimize burada önemli görevler düşüyor. Kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, esnafımıza ve halkımıza bu süreçte önemli sorumluluklar düşmekte. İşte bu nedenle, hep birlikte bu raporu değerlendirelim, katkılarımızı sunalım, Aliağa'mızın geleceği için ortak akılla hareket edelim istiyorum" - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aliaport Deniz Yolcu İskelesi ile Aliağa'nın Turizm Potansiyeli Artıyor - Son Dakika

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