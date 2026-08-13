Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyon: Köln'de Merkez Kuruluyor - Son Dakika
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Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyon: Köln'de Merkez Kuruluyor

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İçişleri Bakanı, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik operasyona dair bilgi vererek "Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Tamamlandığında 70 milyon dolarlık dev bir yatırım olacak bu genel merkez binası bittiğinde, faaliyetlerin tamamının buraya kaydırılacağını ve artık oradan yürütüleceğini değerlendiriyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV canlı yayınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sabah saatlerinde Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi; Ankara, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü belirterek, "Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüşüp değerlendirdik ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Toplam 43 kişiyi hedef alan bu operasyonlar neticesinde, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor" dedi.

"Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz"

Örgütün yapısına ve finansal ayaklarına yönelik uzun süredir titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgütün yurt dışı yapılanmasına dair önemli detaylar paylaşarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Alihan Kuriş, 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha büyük bir gizlilik içerisinde yürütülmeye başlandı. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Tamamlandığında 70 milyon dolarlık dev bir yatırım olacak bu genel merkez binası bittiğinde, faaliyetlerin tamamının buraya kaydırılacağını ve artık oradan yürütüleceğini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu; örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik, uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan bir operasyondu ve bugün gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri ve detayları çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyon: Köln'de Merkez Kuruluyor - Son Dakika

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