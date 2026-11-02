Alikahya TEM Bağlantı Yolu'nda çalışmalar sürüyor, TEM trafiği servis yoluna aktarıldı - Son Dakika
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Alikahya TEM Bağlantı Yolu'nda çalışmalar sürüyor, TEM trafiği servis yoluna aktarıldı

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Alikahya TEM Bağlantı Yolu\'nda çalışmalar sürüyor, TEM trafiği servis yoluna aktarıldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Alikahya TEM Bağlantı Yolu Projesi'nde altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu trafiği servis yoluna aktarılırken, bölgede yağmur suyu altyapısı ve menfez imalatları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Alikahya TEM Bağlantı Yolu Projesi kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen proje tamamlandığında, Alikahya'nın kuzey ve güney bölgeleri arasında doğrudan bağlantı kurulacak. Böylece TEM Otoyolu'nun oluşturduğu ulaşım kopukluğunun giderilmesi ve trafik akışının düzenlenmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Albay Karaosmanoğlu Caddesi'ndeki yağmur suyu altyapısı, taş duvar, menfez ve servis yolu imalatları ile TEM-Cadde kesişimindeki iksa kazık çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların devam ettiği bölgede, ulaşımın aksamaması amacıyla TEM Otoyolu trafiği servis yoluna aktarıldı. Otoyol üzerindeki 3 menfez ile altgeçit köprüsünün yapımına devam ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Sultan Murat Caddesi ve Okyanus Caddesi'nde 2 menfez, altgeçit kavşağı ve Q700 terfi hattı deşarj imalatlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında tamamlanan yağmur suyu altyapısı imalatlarıyla bölgenin su tahliye sisteminin güçlendirilmesi, yoğun yağışlarda yollarda oluşabilecek su birikintilerinin önlenmesi hedefleniyor.

TEM Otoyolu'nun güneyinde yağmur suyu hatlarının bağlantısını sağlayacak hidrolik U kanal imalatları da sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir BelediyesiOtomobilGüncelYerelSon Dakika

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