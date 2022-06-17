Alkollü adam çöp kovasını yol ortasına çekerek içki masası kurdu! Diğer sürücüler sinirden deliye döndü - Son Dakika
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Alkollü adam çöp kovasını yol ortasına çekerek içki masası kurdu! Diğer sürücüler sinirden deliye döndü

17.06.2022 11:25

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde alkolü bir adam, yol ortasına çektiği çöp kovasını içki masası olarak kullandı. Çöp kovası yüzünden yollarına devam edemeyen sürücüler ise sinirden deliye döndü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, Muratpaşa ilçesi Opera Kavşağı'nda çekildi. İsmi öğrenilemeyen alkollü bir şahıs, çöp konteynerini yolun ortasına sürükleyerek getirdi. Şişeleri de konteyner üzerine koyan şahıs, akan trafiğe aldırış etmeden sigara içip alkol aldı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Büyük şaşkınlık yaşayan sürücüler, zaman zaman da zor anlar yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, alkollü şahsın hareketleri sosyal medya izleyicilerinin tepkisini çekti.

Çöp kovasını yol ortasına çekerek içki masası olarak kullanan şahıs, sürücüleri çileden çıkardı
Çöp kovasını yol ortasına çekerek içki masası olarak kullanan şahıs, sürücüleri çileden çıkardı
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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alkollü adam çöp kovasını yol ortasına çekerek içki masası kurdu! Diğer sürücüler sinirden deliye döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkollü adam çöp kovasını yol ortasına çekerek içki masası kurdu! Diğer sürücüler sinirden deliye döndü - Son Dakika
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