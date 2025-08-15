Alleben Karavan Park, Doğa Tatilinde 20 Bin Konuk Ağırladı

Alleben Karavan Park, 2022-2025 arasında 20 binden fazla yerli ve yabancı konuğa ev konforunda doğa tatili sundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alleben Karavan Park, yıl boyunca hem yerli hem yabancı misafirlere doğa ile iç içe bir tatil imkanı sunuyor. Tesiste, ayda en fazla 5 gün konaklama yapılabiliyor.

40 araç kapasiteli parkta elektrik, su, duş, çamaşır ve kurutma makineleri, mikrodalga fırın, elektrikli ocak ve buzdolabı gibi pek çok ortak kullanım olanağı yer alıyor. Misafirler, kamp keyfini yaşarken aynı zamanda kendi evlerinden farksız bir rahatlık buluyor.

Ziyaretçi sayısı her yıl artıyor

Ziyaretçi sayıları her yıl artan parkta, 2022 yılında 3 bin 256 yerli ve 548 yabancı olmak üzere toplam 3 bin 804 kişi konakladı. 2023'te bu sayı 11 bin 788 yerli ve 198 yabancı ile 11 bin 986'ya ulaştı. 2024 yılında 2 bin 401 yerli ve 737 yabancı olmak üzere 3 bin 138 konuk ağırlandı. 2025'in şu ana kadarki döneminde ise bin 74 yerli ve 263 yabancı olmak üzere bin 337 misafir tesiste yer aldı.

Dört yıllık dönemde toplam 18 bin 519 yerli ve bin 746 yabancı olmak üzere 20 bin 265 kişi Alleben Karavan Park'ta doğa ile iç içe bir konaklama deneyimi yaşadı. - GAZİANTEP