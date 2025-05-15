Alman Belediyeler Birliği Genel Kurulu Hannover'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Alman Belediyeler Birliği Genel Kurulu Hannover'de Gerçekleştirildi

Alman Belediyeler Birliği Genel Kurulu Hannover\'de Gerçekleştirildi

Alman Belediyeler Birliği 43. Olağan Genel Kurulu, 13-15 Mayıs tarihlerinde Hannover'de yapıldı. Türkiye Belediyeler Birliği heyeti, Hannover Belediye Başkan Yardımcısı ile görüşerek iş birliklerini değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu, toplantıya katılamadığı için alkışlarla desteklendi.

15.05.2025 12:27  Güncelleme: 12:32
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Alman Belediyeler Birliği 43. Olağan Genel Kurulu, bu yıl 13-15 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti Başkenti Hannover Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Genel Kurula davet edilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Hannover'ın yeni belediye binasını ziyaret etti.

Alman Belediyeler Birliği 43. Olağan Genel Kurulu, bu yıl 13-15 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti Başkenti Hannover Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Genel Kurula davet edilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Genel Kurul öncesinde Hannover Belediye Başkan Yardımcısı Thomas Hermann eşliğinde Hannover'ın yeni belediye binasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında deneyim paylaşımı ve olası iş birlikleri değerlendirildi. 14 Mayıs'ta gerçekleşen Genel Kurul'un açılış konuşmalarında Stadtetag Başkanı Markus Lewe ile Hannover Belediye Başkanı Belit Onay TBB heyetine özel teşekkürlerini ifade etti. Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ile TBB Heyeti arasında yapılan görüşmede Türkiye Almanya kardeş şehir ilişkileri ve iki ülke yerel yönetimleri arasında iş birlikleri ele alındı.

Ekrem İmamoğlu, ayakta alkışlandı

Hannover Belediye Başkanı Belit Onay'ın Genel Kurul açılış konuşmasında, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hala tutuklu bulunmasından ve Genel Kurul toplantısına katılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirmesi üzerine tüm katılımcılar ayağa kalkarak alkışlarla İmamoğlu'na desteklerini bildirdi. Stadtetag Başkanı Markus Lewe de konuşmasında Genel Kurul'da İmamoğlu'na verilen desteği örnek göstererek; yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi, teması kesmemesi ve dayanışma içinde olması gerektiğine dikkat çekti.

"Biz, alternatif enerjiden daha çok nasıl istifade edebiliriz?"

Alman Belediyeler Birliği 43. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin açıklama yapan Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "14 bin 400 belediyenin çok büyük bir kısmı, büyük bir salonda hepsi bir araya gelmiş "Biz, alternatif enerjiden daha çok nasıl istifade edebiliriz? Yapay zeka gelişiyor. Bunu daha çok nasıl kullanabiliriz ve sonraki süreçte aldığımız derslerle hayatımızı, kültürümüzü, geleneklerimizi nasıl değiştirebiliriz" konusu üzerinde uzmanlar ile, bilim insanları ile kafa yoruyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alman Belediyeler Birliği Genel Kurulu Hannover'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

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