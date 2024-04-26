Alman Polisi Filistin'e Destek Kampını Dağıttı - Son Dakika
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Yerel

Alman Polisi Filistin'e Destek Kampını Dağıttı

Alman polisi, Berlin'deki Federal Meclis önündeki Filistin'e destek kampını dağıttı. Eylemcilerin İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto ettiği kamp alanında polis müdahale etti ve çadırları zor kullanarak boşalttı.

26.04.2024 16:48  Güncelleme: 16:49
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Alman polisi, başkent Berlin'de bulunan Federal Meclis önündeki Filistin'e destek kampını dağıttı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 3 hafta önce İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları kınamak ve yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla bir grup aktivist tarafından Berlin'deki Federal Meclis binası önünde bulunan yeşil alanda Filistin'e destek kampı kurulmuştu. Eylemciler kampın kurulduğu günden bugüne bir yandan İsrail'in Filistindeki insanlık dışı uygulamalarını protesto ederken, diğer yandan da Alman hükümetinin İsrail'e silah sevkiyarını durdurması için çağrı yaptı. Ancak, Alman polisi bugün kampta kalanlara müdahale etti. Sabah saatlerinde kamp alanına gelen 150 kişilik polis ekibi, göstericilere eylemlerini sonlandırmaları ve kampı terk etmeleri çağrısı yaptı. Protestocular polisin çağrısına uymayarak, oturma eylemi gerçekleştirdi. Alman polis, uyarıya uymayan eylemcilere müdahale ederek kamp alanındaki 20 çadırı zor kullanarak boşalttı. Direnen bazı eylemciler göz altına alındı.

Protestocuların, yeşil alanların ve bazı binaların korunması gibi kurallara uymadığını açıklayan polis, eylemcilerin polise karşı şiddet uygulama grişimleri olduğunu da iddia etti. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alman Polisi Filistin'e Destek Kampını Dağıttı - Son Dakika

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