Almanya'da 35 yıl çalışan Hasan Sidal, doktor önerisiyle Yozgat'ta üretici oldu. - Son Dakika
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Almanya'da 35 yıl çalışan Hasan Sidal, doktor önerisiyle Yozgat'ta üretici oldu.

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Almanya\'da 35 yıl çalışan Hasan Sidal, doktor önerisiyle Yozgat\'ta üretici oldu.
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Almanya\'da 35 yıl çalışan Hasan Sidal, doktor önerisiyle Yozgat\'ta üretici oldu.
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2008'de aort anevrizması ameliyatı olan 71 yaşındaki Hasan Sidal, doktorunun bahçe işleri önerisi üzerine Almanya'dan Yozgat'ın Çayıralan ilçesine döndü. Günyayla köyünde 20 dönümlük iki parselde badem ve hünnap yetiştiren Sidal'in yaklaşık bin 200 ağacı bulunuyor.

YOZGAT (İHA) – Yozgatlı 71 yaşındaki Hasan Sidal, Almanya'da 'doktorun bahçe işleriyle uğraş' önerisini dinledi. Memleketine dönüp üretici oldu. Sidal, şimdi 20 dönüm arazide yetiştirdiği bin 200 ağaca bakarak günlerini geçiriyor.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Günyayla köyünde yaşayan 71 yaşındaki Hasan Sidal, 35 yıl çalıştığı Almanya'dan sağlık sorunlarını yaşadı. 2008 yılında aort anevrizması nedeniyle ameliyat oldu. Doktorunun bahçe işleriyle uğraşması yönündeki tavsiyesi üzerine Sidal, memleketine dönerek meyve yetiştiriciliğine başladı. İlk olarak ceviz yetiştiriciliğini deneyen Sidal, fidanlarla ilgili yaşadığı sorunların ardından badem ve hünnap üretimine yöneldi. Sidal, iki ayrı parselde toplam 20 dönüm arazide yaklaşık bin 200 ağaç yetiştirdi.

Almanya'da 2008 yılında aort anevrizmasından ameliyat olduğunu kaydeden Hasan Sidal, "Ameliyat olunca haliyle sağlık durumum psikolojik olarak bozuldu. Doktorun bana 'bahçe işleriyle uğraş' dedi. Ben de Almanya'da bu işlerin olmayacağını anladım. Memleketime kesin döndüm. Burada ne yaparım diye düşündüm" dedi.

İlk olarak ceviz yetiştiriciliğine başlayan Sidal, aldığı fidanların bir kısmının kuruması ve bazı fidanlarda üretim açısından sorunlarla karşılaşması üzerine badem yetiştiriciliğine yöneldi ve ilk ürünlerini almaya başladığını belirtti.

Sidal, "Ceviz bahçesi de çok su istiyor, bakım istiyor, profesyonellik istiyor, doğru fidan almak istiyor. Doğru fidan vermiyorlar. Cevizden vazgeçtim, bademe yöneldim. Badem de şu anda ilk yıl olarak verimini alıyoruz elhamdülillah. Yani bir sıkıntım yok" diye konuştu.

Badem yetiştiriciliğinin ardından bölgede farklı meyvelerin yetiştirilmesine yönelik araştırma yapan Sidal, hünnap üretimine yöneldi. İki ayrı parselde toplam 20 dönüm arazisi bulunduğunu belirten Sidal, bahçesinde yaklaşık bin 200 ağaç olduğunu söyledi.

Sidal, " Bademden daha başka bir şey yetişir mi burada, olur mu diye araştırma yaptım. Hünnabı buldum. Hünnap çok güzel. 5. ayda yeşil yaprağını açıyor. 6. ayın ilk haftasında çiçeğini açıyor. Soğuktan etkilenmiyor. Tek riski, dolu vurursa başka da bir risk yok. Şu anda 20 dönüm arazim var, 2 parça. Bunlarda bin 200 tane ağacım var" ifadelerini kullandı.

"Vatanımı sevdiğim için geldim"

Sidal, "Ben yurt dışında 35 yıl çalıştım. Vatanımı sevdiğim için geldim. Yatırımımı yaptım. Vatana, millete hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA
ÇayıralanAlmanyaYozgatGüncelBahçeYaşamYerelSon Dakika

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