Almanya'da geçen yıl 209 kadın ve kız çocuğunun aile içi şiddet sonucu öldürüldüğü, ülkede her hafta 4 kadınının aile içi şiddetin kurbanı olduğu bildirildi.

Almanya'da cinayet, dayak, tecavüz, taciz ve kadın düşmanlığına ilişkin verilerin derlendiği 2025 Aile İçi Şiddet Raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Aile Bakanı Karin Prien ve Adalet Bakanı Stefanie Hubig tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklanan rapora göre, aile içi şiddet mağdurlarının sayısı 2024 yılına göre 2,8 artarak 2025'te 272 bin 495'ten 280 bin 129 kişiye yükseldi. Raporda, 280 bin 129 mağdurdan 197 bin 667'sinin kadın ve kız çocuğu olduğu kaydedildi. Bu da her üç mağdurdan ikisinin kadın olduğunu ortaya koyarken 2024 yılına kıyasla 2025'te kadın mağdur sayısı 5 bin 300 daha fazla oldu. Mağdur kadınların 142 bin 830'u kocası veya eski kocası tarafından şiddet gördü.

2025 yılında 209 kadın ve kız çocuğu hayatını kaybetti

2025 yılında Almanya'da aile içi şiddet sonucu toplamda 292 kişi hayatını kaybederken kurbanlardan 209'u kadın ve kız çocuğu olduğu aktarıldı. Verilere göre, geçen yıl her hafta 4 kadın aile için şiddet sonucu yaşamını yitirdi. Rapora göre, katledilen 209 kadından 230'u kocası veya eski kocası tarafından, 79'u ise başka bir aile üyesi tarafından öldürüldü.

Raporda ayrıca, 2025 yılında bin 176 kadın cinayet sonucu hayatını kaybederken bu 2024 yılına göre yüzde 36,9 oranında artış olarak kayıtlara geçti.

Kadına yönelik cinsel suçlar yüzde 2,3 arttı

2025 yılı raporuna göre kadınlara yönelik cinsel suçlar 2024 yılına göre geçen yıl yüzde 2,3 artarak 54 bin 675'e yükseldi. Günde yaklaşık 150 kadın ve kız çocuğu cinsel suçların kurbanı olduğunu ortaya koydan raporda, cinsel suçlara maruz kalan kadınların yaklaşık yarısının reşit olmayan çocuklar olduğu aktarıldı.

Raporda aile içi tecavüz vakalarında da artış görüldü. Geçtiğimiz yıl tecavüz, cinsel zorlama ve cinsel saldırı mağduru kadınların sayısı yüzde 13,5 artarak 5 bin 920'ye ulaştı.

Aile içi şiddet vakalarında polis 224 bin 969 şüpheli kaydedilirken bu vakaların yaklaşık dörtte üçünün erkek olduğu belirlendi. Neredeyse yarısının poliste kaydı olduğu belirtilen raporda, en az bir kadın mağdurun olduğu cinsel suç vakalarında şüphelilerin yüzde 97,7'sinin erkek olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, konuya ilişkin açıklamasında "Aile içi şiddet ve kadınlara karşı işlenen suçlar, hukukun üstünlüğünden net bir yanıt gerektiriyor. Güncel raporlar şunu açıkça ortaya koyuyor: Mağdurları daha iyi korumalı, failleri sürekli olarak hesap verebilir hale getirmeli ve şiddeti erken aşamada önlemeliyiz" dedi.

Aile Bakanı Karin Prien ise "Durum raporlarındaki istatistikler, Almanya'da kadınlara yönelik şiddetin ne kadar yaygın olduğunu endişe verici bir şekilde gösteriyor. Her istatistiğin ardında, etkilenenler için ölçülemez acılar yatıyor. Bu böyle devam edemez. Her kadının korkusuz ve şiddetsiz bir yaşam hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Stefanie Hubig de açıklamasında "Şiddete karşı koruma, siyasetin ve toplumun merkezinde yer almalıdır. Rapor, kadınlara yönelik şiddetin Almanya'da bir sorun olduğunu gösteriyor. Kadınlar çok sık tehdit ediliyor, istismara uğruyor, aşağılanıyor ve öldürülüyor. Kadınlara yönelik şiddeti kontrol altına almak için birçok alanda harekete geçiyoruz. Aile mahkemeleri yakında elektronik ayak bileği izleme cihazı takılmasını emredebilecek, daha fazla mağdur yasal süreçler sırasında psikososyal destek alacak ve uyuşturucu kullanarak tecavüz suçlarının failleri daha ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Kadınlara yönelik şiddet sona ermeli. Bu, kadınları şiddetten daha iyi korumak için kapsamlı bir önlem paketi gerektiriyor. Ve toplumsal düşüncede bir değişime, eskimiş erkeklik anlayışlarından ve ataerkil düşünce kalıplarından uzaklaşmaya ihtiyacımız var" dedi.