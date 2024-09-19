Almanya'da Sınır Kontrolleri Başladı - Son Dakika
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Almanya'da Sınır Kontrolleri Başladı

Almanya\'da Sınır Kontrolleri Başladı

Alman hükümeti, kaçak göçle mücadele için Schengen sınırlarında kontrolleri artırdı.

19.09.2024 11:59
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Alman hükümetinin, kaçak göç ile mücadele adı altında Schengen bölgesi içerisinde bulunan kara sınırlarında kontrolleri devam ediyor.

Almanya, ülkede sığınmacıların gerçekleştirdiği saldırılar ve aşırı sağın ülke içinde yükselişe geçmesinin ardından sınır kontrollerine başlayacağını 9 Eylül'de duyurmuştu. 16 Eylül'de yürürlüğe giren kararla birlikte daha önce de kontrollerin yapıldığı Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya'nın yanı sıra Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka sınırlarında ekstra kontrollere başlandı. Schengen Anlaşması kapsamında ülkeler 6 aya kadar sınır kontrolleri yapabilirken 9 ülke ile sınırı bulunan Almanya sınır kontrollerini sürdürüyor.

Karara Türklerden destek

Almanya'da yaşayan Filiz Yıldız, "Aslında gerekli olan bir durum bu. Çünkü kaçak insanlar ülkeye geliyorlar, bir yabancı olarak ben bile bunlardan çok rahatsızlık duyuyorum mesela. Bu gerekli olan bir durum. Bu kanunu ben onaylıyorum" dedi.

43 yıldır Almanya'da yaşadığını söyleyen Şenol Ben ise sınır kontrollerine geç kalındığını ifade ederek, "Evet biraz geç kalındı çünkü kontrolden çıktı. Schengen olayına daha önceden müdahale edilmesi lazımdı" ifadelerini kullandı.

IG BAU Sendikası Örgütlenme Sekreteri Erman Oran ise son günlerde Almanya'nın sınırlarını kontrol altına almaya başladığını ifade ederek, "Sınırlarda hangi ülkeden gelirse gelsin, bütün arabalar araçlar, tırlar kontrol edilecek. Bu yeni bir uygulama değil" şeklinde konuştu.

Bu uygulamanın daha önce de NATO Zirvesi döneminde, G8 Zirvesi sırasında ya da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yapıldığını kaydeden Oran, "Şimdi farklı bir özellik taşıyor. Özelliği son dönemlerde ırkçı parti AfD'nin yükselmesine karşı başta bulunan hükümet zor durumda. Onu durdurabilmek, göçmenlik sorununu başka bir yöne taşıyabilmek için sınır kontrolleri yapmak istiyor. Bu ne kadar doğru tartışılır" ifadelerini kullandı.

"Almanya'nın şu anda yaptığı şey göçmenlik sorununu çözmek değil"

Komşu ülkelerin sınır kontrollerine tepki gösterdiğini dile getiren Oran, "Zaten büyük bir tepki var. Özellikle başta Polonya ve Avusturya olmak üzere bu sınır kontrollerine karşı çıkıyorlar ve gelen kaçak göçmenlerin kendi ülkelerine gönderilmesi fikrine sıcak bakmıyorlar. Almanya'nın şu anda yaptığı şey göçmenlik sorununu çözmek değil aksine sorunu başka bir zamana bırakmak gibi gözüküyor. Yeni sorunlar teşkil edecek" diye konuştu. Oran, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Avrupa Birliğinin kendi değerlerine ters bir şey. Çünkü Avrupa Birliğinin en büyük değerlerinden biri sınırların olmadan herkesin istediği gibi hareket edebilmesiydi. Ancak son zamanlarda yaşanan olaylar kamuoyunda ve toplumda özellikle sosyal medyada göçmenlere, mültecilere, sığınmacılara yönelik uygulamalar hükümeti böyle bir adım atmaya zorladı. Bu bir çözüm değil, çözümü başka bir zamana ötelemekten başka bir şey değil." - KÖLN

Kaynak: İHA

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