Almanya'da yaşayan Kayserili Ali Yeniay, 50 yaşındaki klasik Mercedes'inin bakımlarını yaptırmak için Kayseri'ye geldi - Son Dakika
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Almanya'da yaşayan Kayserili Ali Yeniay, 50 yaşındaki klasik Mercedes'inin bakımlarını yaptırmak için Kayseri'ye geldi

Almanya'da yaşayan Ali Yeniay, 25 yıldır sahip olduğu 50 yaşındaki klasik Mercedes'inin bakımlarını yaptırmak için 7 bin 500 kilometrelik bir yolculuk yaparak Kayseri'ye geldi. Yeniay, aracını torunlarına 'dede yadigarı' olarak bırakmak istiyor.

13.07.2024 13:27
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Almanya'da yaşayan Kayserili Ali Yeniay, "Ülkem kazansın" diyerek 25 yıldır kendisinde olan 50 yaşındaki klasik Mercedes'inin bakımlarını yaptırmak için 7 bin 500 kilometreden sonra Kayseri'ye geldi.

70 yaşındaki Ali Yeniay, Kayseri'de ilkokulu bitirdikten sonra oto sanayide çalışmaya başladı. Daha sonra 1971 yılında çalışmak için Almanya'ya giden Yeniay, Mercedes tutkusunu orada da devam ettirdi. Almanya'da 'ultima' olarak anılan 1974 model klasik bir Mercedes araç aldı. Aracını özel günler dışında garajından çıkarmayan Ali Yeniay, 50 yaşındaki aracın bakımlarını Türkiye'de yaptırmak için çıktığı evinden geze geze 7 bin 500 kilometre yol yaptıktan sonra Kayseri'ye geldi. Aracıyla seyahat etmekten zevk aldığını söyleyen Yeniay, klasik aracı torunlarına 'dede yadigarı' olarak bırakmak istiyor.

Aracının antika bir araç olduğunu ve Almanya'da çok değerli oluğunu fakat kendisinin parasıyla değil işin zevk kısmı ile ilgilendiğini söyleyen Ali Yeniay, "Ben Kayseri doğumluyum. İlkokulu bitirdikten sonra sanayide çalıştım 2 buçuk yıl. Çıraklığım burada geçti. Sonrasında 1971 yılında Almanya'ya gittim. Kullandığım aracım 1974 model. Ben Almanya'nın Moers şehrinden Kayseri'ye geldim ve gelirken de aracımla 7 bin 500 kilometre yaptım. Ülkeleri gezerek geldim. Normalde Kayseri'den 3 bin 400 kilometre ama benim de zamanım vardı keyifle 6-7 günde geldim. Bu arabanın özelliği Almanya'da bu arabalara 'ultima' derler. Ben de bu arabayı zevkim için garajımda tutuyorum. Özel günlerde, düğünlerde, davetlerde istek üzerine çıkartırım dışarıya öyle gezerim. Türkçesi antika bir araç bu. Şu anda üzerinde bulunan 'HA' plakası var. Bu plakaya sahip olan arabalar Almanya'da değerli ve pahalıdır ama ben parasında değilim. Zevk adamıyım ve zevkim için de bu arabayı tutuyorum ben" dedi.

Yeniay, aracının bakımlarını Türkiye'de yaptırmak için memleketi Kayseri'ye getirdiğini söyleyerek, "Bu arabayla gelme sebebim de şu şekilde; ben sanayide yetiştiğim için, sanayinin her şartını biliyorum. Burada döşemesini, boyasını, kaportasını, motorunu ve frenlerini A'dan Z'ye burada yaptırdım. Kendi ülkemde ülkem kazansın dedim. Çünkü ben sanayiciyim, hala sanayiciyim. 70 yaşındayım şu anda ama bu arabanın bana zevki başkadır. Bu aracın bende manevi değeri büyüktür. Çünkü ben Mercedes hastasıyım. Bu araba 25 yıldır bende yani şimdiye kadar ne Almanya'da ne kaporta nede boya bir şey yaptırmadım. Garajımda duruyor öyle. Bu araba Mercedes 200D yani dizel. İnşallah geri de bu arabayla döneceğim. Bazı gençlerin canı sıkılır. 1-1,5 günde gidelim derler ama ben zevkim için yavaş yavaş gideceğim. Herkes zevkine uygun şeyleri yapsın. Neyi sevdilerse onu yapsınlar. Çünkü ben bu arabayı sevdim, Allah ömür verirse bunu elimde tutacağım. Kullanacağım, sonra oğlum var torunum var. Onlar da dede yadigarı diye bakarlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Almanya'da yaşayan Kayserili Ali Yeniay, 50 yaşındaki klasik Mercedes'inin bakımlarını yaptırmak için Kayseri'ye geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da yaşayan Kayserili Ali Yeniay, 50 yaşındaki klasik Mercedes'inin bakımlarını yaptırmak için Kayseri'ye geldi - Son Dakika
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