Almanya'daki grev THY uçuşlarını iptal ettirdi - Son Dakika
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Almanya'daki grev THY uçuşlarını iptal ettirdi

24.03.2023 10:14
Almanya'daki grev THY uçuşlarını iptal ettirdi

Almanya'nın Münih kentindeki grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), 26 Mart tarihli tüm Münih uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

Almanya'nın Münih kentindeki grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), 26 Mart tarihli tüm Münih uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşecek grev nedeniyle THY'nin 26 Mart Pazar günü bu kente yapacağı tüm uçuşları iptal edildi. 26 Mart'ta iptal edilen seferler şöyle: "TK1629 İstanbul- Münih, TK1630 Münih -İstanbul, TK1633 İstanbul- Münih, TK1634 Münih -İstanbul, TK1635 İstanbul- Münih, TK1636 Münih -İstanbul, TK1637 İstanbul-Münih, TK1638 Münih-İstanbul, TK7738 Sabiha Gökçen (AnadoluJet) - Münih, TK7739 Münih-Sabiha Gökçen (AnadoluJet)." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Türk Hava Yolları, Almanya, Münih, Yerel, Son Dakika

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