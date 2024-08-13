Almanya\'dan Bisikletle Memlekete

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Almanya'da yaşayan 66 yaşındaki gurbetçi Mustafa Kemal Karcı, çocukluğundan bu yana sevdalısı olduğu bisikleti ile 4 Mayıs'ta Almanya'dan pedal çevirerek memleketi Manisa'nın Kula ilçesine ulaşmak için yollara düştü. En büyük hayalini gerçekleştirmek üzere Kula'yı hedef olan Karcı, 20 Ağustos'ta Kula'ya ulaşarak anne ve babasının mezarlarını ziyaret edecek.

Uzun yıllar önce Almanya'nın Ludwigsburg kentine taşınarak yaşamını sürdüren Mustafa Kemal Karcı, çocukluk sevdası olan bisiklet sürmeyi, Almanya'da da sürdürdü. Yıllar geçmesine rağmen bisiklet sevdasından vazgeçmeyen Karcı, 3-4 yılda bir ziyaret ettiği memleketi Manisa'nın Kula ilçesini, bu kez en büyük hayalini gerçekleştirmek için ziyaret edecek.

4 Mayıs tarihinde Almanya'nın Ludwigsburg kentinden pedal çeviren Mustafa Kemal Karcı, günler süren yolcuğunu 20 Ağustos'ta sonlandırmayı hedefliyor. Memleketi Kula'ya ulaştığında ilk olarak Kula Asri Mezarlığı'nda yatan anne ve babasının mezarlarını ziyaret edecek olan Karcı, bir süre memleket hasreti giderdikten sonra tekrar Almanya'ya dönecek.

'Bisikletle bir hayalin peşinde'

Mustafa Kemal Karcı'nın uzun yolculuğu ile ilgili kendisine ait sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Karcı'nın yeğeni, Stuttgart'ta yayım yapan Kilim Gazetesi'nin köşe yazarı ve şair Saadet Karabulut, konu bisiklet sürmek olunca mesafelerin bir önemi olmadığını söyledi. Uzun yolculukların sırrının doğru nefes ve kondisyon olduğunu da belirten Karabulut, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bisikletle bir hayalin peşinde. Kimse ona 'Bu yaşına geldin hala bisiklete mi biniyorsun' demesin. Bu soruyu soran baştan kaybetmiştir. Gecenin bir yarısı da olsa veya gün içinde herhangi bir saatte telefon çalsa ve biz şuradayız gel dese; o yola çıkar. Çünkü konu bisiklet sürmektir ve mesafelerin önemi kalmamıştır. Hayatı boyunca kaç kilometre geride bıraktığını ve kaç parkur yaptığını tahmin bile edemezsiniz. Buna evlilik yıl dönümünde eşi Karin için yaptığı ve gökyüzünden seyredince 'Seni Seviyorum' yazılı parkurunu da eklersek konu daha da ilginç olur. Onun için bambaşka bir sevdadır bisiklet. Her şeyden ayırmanız gerekir onu, çünkü binersiniz ve gidersiniz. Yokuşlar pek de öyle düşündüğünüz gibi zor değildir. Doğru nefes ve kondisyon her engelin sırrıdır. İşte Mustafa Kemal Karcı, çocukluğundan bu yana bisiklet sevdasıyla yollarda ve bu kez istikamet Türkiye. Bu kez istikamet Kula ve orada anne ve babasının kabrine gitmek ve onlara 'Anneciğim ve babacığım bakın Almanya'dan bisikletimle sizler için geldim' demek. Bunu gerçekleştirmek onun için en büyük onur ve gurur kaynağı. Evet; bu defa bisikletinin pedalları yıllardır gerçekleşmek istediği hayali için dönecek. Çok sevdiği vatanına, memleketi Kula'ya ve en önemlisi de büyüklerinin; Anne ve Babasının yanına en büyük sevdası bisikletiyle varmak. İki sevda birleşecek. Hadi bakalım hayırlısı. Tüm ailemiz dualarıyla seninle. Yollar su gibi aksın. Seni çok seviyoruz canım dayıcım." - MANİSA