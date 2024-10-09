Almanya'dan Tarıma Destek

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Tarlada çalışacak işçi bulamayınca 3 bin 500 kilometre yol kat edip babasına yardıma geliyor

"Kim demiş Türkiye'de iş yok diye"

AYDIN - Almanya'da yaşayan 24 yaşındaki Batıkan Bozkurt (24), Aydın'ın Efeler ilçesindeki babasının tarlada çalışacak işçi bulamaması üzerine her yıl 3 bin 500 kilometre yol kat ederek babasına yardıma geliyor.

Türkiye'nin en verimli arazilerine sahip Aydın'da üreticilerin en büyük sıkıntısı çalışacak insan bulamaması oldu. İl genelinde ziraat odalarına kayıtlı yaklaşık 130 bin çiftçi bulunurken, gençlerin tarımla uğraşmaktan kaçınması ise dikkat çekiyor. Gençlerin tarımdan uzaklaşması ile birlikte Aydın genelindeki çiftçilerin yaş ortalaması da 60'a yükselirken, Türkiye'de Z kuşağının tarımdan uzaklaşması üzerine yaşı ilerleyen pek çok çiftçi ise tarlasını, bağ ve bahçesini işleyemez duruma geldi. Çiftçilerin yaş ortalamasının da 50'nin üzerine çıktığı Türkiye'de, yerleşik Türk gençleri tarım yapmayınca, Almanya'da ikamet eden Türk asıllı Batıkan Bozkurt, babasının arazilerini işleyebilmek için Almanya'dan Türkiye'ye gelip gitmek zorunda kalıyor. Her yıl belli dönemlerde 5-10 günlüğüne Türkiye'ye gelen Batıkan, babasının arazi işlerine yardım ederek tekrar Almanya'ya dönüyor. Almanya'da hem okuyup hem çalışan Batıkan, insanların nereden geldiklerini unutmamaları gerektiğini vurgulayarak "Elbet bir gün biz de toprakla uğraşacağız" dedi.

Çocukluğunda traktör kullanmayı ve tarla sürmeyi öğrenen Bozkurt, Türkiye'de çalışacak işçi bulamadıklarından dolayı babasına yardıma geldiğini söyledi. 62 yaşındaki babasını yalnız bırakmayan Bozkurt, Almanya'dan gelip traktörün üzerine çıkarak arazilerini işledi.

"Oğlum gelip bana yardım ediyor"

Ovada, tarlada çalışacak genç olmadığını ifade eden Baba Ata Bozkurt (62); "Bizim buradaki gençlerimiz çalışmıyorlar. Çalışmadan para kazanma hevesindeler ve bazı gençlerimizin durumu acı bir şekilde ortada. Daha kolay yoldan para kazanma yönlerine gidiyorlar. Ovada, tarlada çalışacak genç yok. Ben 62 yaşındayım. Etrafıma bakıyorum, çalışan genç çok nadir. Çalışanlar da babalarının baskısıyla çalışıyorlar. Yoksa onlar da çalışmayacaklar. Batıkan Almanya Bielefeld'de yaşıyor. Bielefeld Üniversitesi'nde ekonomi okuyor. 24 yaşında, ara sıra geliyor bana yardım edip gidiyor. 5-10 günlüğüne dahi olsa boş vakitlerinde geliyor. Kendisi de zaten Almanya'da hem okuyor hem çalışıyor, 2-3 işte çalışıyor" dedi.

"3 bin 500 kilometre yol yaptım"

Türkiye'de arazide çalışacak, çiftçilik yapacak gencin olup olmadığını merak ettiğini ifade eden Batıkan Bozkurt (24); "Bielefeld'de yaşıyorum. Ekonomi hukuku okuyorum. Niye bu işi yapıyorum, çünkü nerden geldiğimizi unutmayalım. Babam senelerden beri bu iş ile uğraştığı için elbet biz de bir gün bu işle uğraşırız. Sonuçta annemin babamın elinde büyüdük ve onların gölgesinde durmaya çalışacağız. Elbet bir gün onlar da bizim gölgemizde duracak. Para, ağaçlarda büyümüyor, hepimiz çalışmak zorundayız. Üç işle uğraşıyorum. Buranın da aynı olması lazım. Gençlerin çalışması lazım. En azından biraz cep harçlığı olması lazım. Meslek yapmaları lazım. Gençler annesinin babasının eline çok bakmamaları lazım. Kendi paralarını kazanması lazım. Traktör kullanıp çift sürmeyi küçük yaşlarda babamdan öğrendim. 24 yaşıma girdim, artık babam belli bir yaşa geldiği için tarlaları ben işlemeye başladım. Tarım işleri yaparken ara sıra yanlışlar hatalar hala daha yapıyorum. Tam beceremedim ama inşallah bir gün tam anlamıyla beceririm. Almanya'dan geliyorum. Tarlamızı işliyorum. 3 bin 500 kilometre yol yaptım. Kafamdaki soru işareti şu. Türkiye'de çalışacak insan yok mu, genç yok mu bu işi yapacak? Zor iş değil. Yazın sıcak ise gece çalışırsın. Şimdi havalar güzel gündüz çalışıyoruz ama artık makine ile tarım yapmak zor bir şey değil. Ancak Aydın'da tarım yapacak genç bulmak çok zor. Bazı kişiler çalışmaya söz verip 'Evet' diyor iki gün sonra 'pes' ediyor, gelmiyor. Ondan sonra bütün işler sana kalıyor" diye konuştu.

Türkiye'de pek çok gencin Avrupa ülkelerine ve özellikle kendi yaşamakta olduğu Almanya'da yaşama özlemi içinde odluğunu hatırlatan Batıkan Bozkurt, Aşmanya'da hayat şartlarının buradan göründüğü ve anlatıldığı kadar kolay olmadığını belrterek herkesin Türkiye'nin kıymetini bilmesini tavsiye etti.