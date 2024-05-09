Almanya\'dan Yalova\'ya Bilgisayar Yardımı

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Almanya'nın Rottenburg kentinden kardeş şehri Yalova Belediyesi'nin aracılığıyla depremzedelere anlamlı yardım geldi.

Almanya'dan Yalova Belediyesi'nin kardeş şehri olan Rottenburg'da yaşayan Türk-Alman Dostluk Derneği mensuplarının şartlı bağış olarak gönderdiği piyasa değeri 21 bin 620 Euro olan 20 adet masaüstü, 20 adet monitör ve 4 adet dizüstü bilgisayar deprem bölgesi Hatay'a gönderilecek. Bilgisayarlar Hatay Bilim ve Sanat Merkezi'nde kurulacak olan Bilim Teknolojileri Sınıfında öğrenciler tarafından kullanılacak.

Bu çerçevede yapılan protokol gereği Yalova Belediyesi himayesinde olan bilgisayarlar, Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen protokol töreniyle teslim edildi. Teslim töreninde bir konuşma yapan Başkan Gürel, "6 Şubat 2023 yılında kardeş şehrimiz Almanya'da ki, Rottenburg şehrinden 21 bin 620 Euro tutarında bağış yapılmış. Bu bağış, deprem bölgesindeki kardeşlerimize bilgisayar gönderilmesi için yapılmış. Bu bilgisayarlar alındı. Bunlardan 20 tanesi masaüstü, 4 tanesi de dizüstü bilgisayar. Satın alınan bilgisayarların Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devri için protokole imzalarımızı attık. Onlarda bilgisayarların gönderimini sağlayacak. Bu yardımı yapanlara gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Güle güle kullansınlar" dedi. - YALOVA