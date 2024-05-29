Almanya Genelkurmay Başkanı Quadriga 2024 Tatbikatı Hakkında Konuştu - Son Dakika
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Almanya Genelkurmay Başkanı Quadriga 2024 Tatbikatı Hakkında Konuştu

Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer, Almanya Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Quadriga 2024 tatbikatının Rusya'ya caydırıcılık sinyali olduğunu belirtti. Tatbikat, NATO müttefiklerine ve özellikle Litvanya'ya güvenlik mesajı olarak da değerlendirildi. Almanya, 2027 yılına kadar Litvanya'da savaşa hazır bir tugayı kalıcı olarak konuşlandırmayı planlıyor.

29.05.2024 17:50
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Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer, "Quadriga 2024 tatbikatı, iki net işaret gönderiyor: Rusya'ya caydırıcılık, müttefiklerimize ve özellikle de Litvanya'ya güvenlik sinyali" dedi.

Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer, Almanya Silahlı Kuvvetlerinin on yıllardır gerçekleştirdiği en büyük askeri tatbikat olan Quadriga 2024'ün Litvanya'da gerçekleştirilen nihai safhasını izledi. Orgeneral Breuer, Litvanya'nın doğusundaki Pabrade şehrindeki askeri eğitim alanında tatbikatın tamamlanması vesilesiyle gerçekleştirilen programa katıldı.

Breuer, NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleştirdiği en büyük askeri tatbikat olan Steadfast Defender 2024 çerçevesinde organize edilen Quadriga 2024 tatbikatını, NATO müttefikleri aleyhindeki potansiyel tehditlere karşı güvenilir bir caydırıcılık sinyali olarak tanımladı. Breuer basına yaptığı açıklamada, "Baltık bölgesi ve Litvanya'daki taahhüdümüz, Almanya'nın NATO'nun doğu kanadının savunmasına katkısının temelini oluşturmaktadır. Soğuk Savaş sırasında müttefiklerin bizim için ayağa kalktığı gibi, biz de bugün partnerlerimizin güvenliği ve özgürlüğü için ittifak topraklarının her santimetrekaresinde ayağa kalkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Breuer, "Quadriga 2024 tatbikatı, iki net sinyal gönderiyor: Rusya'ya caydırıcılık, müttefiklerimize ve özellikle de Litvanya'ya güvenlik sinyali" dedi.

Alman Silahlı Kuvvetleri, Quadriga 2024 tatbikatı çerçevesinde NATO'nun doğu kanadına ordu birliklerinin konuşlandırılması uygulamalarının talimini gerçekleştirdi.

Almanya, 2027 yılına kadar Litvanya'da yaklaşık 4 bin 800 asker ve 200 sivil personelden oluşan savaşa hazır bir tugayı kalıcı olarak konuşlandırmayı planlıyor. - VILNIUS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Almanya Genelkurmay Başkanı Quadriga 2024 Tatbikatı Hakkında Konuştu - Son Dakika

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