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Altınordu Belediyesi Durugöl Menekşe Kafe ile vatandaşlara hizmet veriyor

Altınordu Belediyesi Durugöl Menekşe Kafe ile vatandaşlara hizmet veriyor

Altınordu Belediyesi, Durugöl Mahallesi'nde bulunan Trafik Eğitim Parkı içerisinde hizmet vermeye başlayan Durugöl Menekşe Kafe ile her yaştan insana hitap eden bir yaşam alanı oluşturdu. Kadın ve genç istihdamına öncelik verilen kafe, Altınordu Üreten Kadınlar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi tarafından işletiliyor. Ayrıca kafede çalışan öğrenciler, Ordu Üniversitesi ile yapılan işbirliği protokolü sayesinde eğitim giderlerini karşılıyor.

30.01.2024 17:26  Güncelleme: 17:35
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Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçede şimdiye kadar her yaştan insana hitap eden farklı projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Altınordu Belediyesi'nin Durugöl Mahallesi'nde bulunun 'Trafik Eğitim Parkı' içerisinde hizmet vermeye başlayan Durugöl Menekşe Kafe, vatandaşların beğenisini kazandı. Her yaştan insana hitap eden kafe, bölge sakinleri ve üniversite öğrencileri için bir yaşam alanı oldu. Kadın ve genç istihdamına öncelik verilen tesis, Altınordu Üreten Kadınlar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi tarafından işletiliyor.

Kooperatifin, Ordu Üniversitesi ile imzaladığı işbirliği protokolü çerçevesinde kafede çalışan Aşçılık Programı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri hem teorik bilgi ve becerilerini geliştiriyor, hem de eğitim giderlerini karşılıyor. Bölgenin coğrafi işaretli ürünlerinin işlenmesi, tanıtılması, pazarlanması başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Altınordu Kadın Kooperatifi, gastronomi ve çeşitli dallarda kadınlara mesleki eğitimler de düzenliyor.

Trafik Eğitim Parkı'nın şehrin en önemli cazibe alanlarından biri haline geldiğini söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Çocuklarımızı eğlendiren, dinlendiren, sosyal gelişimlerine katkı veren birçok kültür, sanat ve sosyal alanı bulunan parkımızda son olarak hizmete giren Menekşe Kafemizde hemşerilerimiz güzel vakit geçiriyorlar. Tabi burada en önemlisi ailelerimiz bir araya geliyor. Bizim aslında gerçekleştirmiş olduğumuz birçok projemizin temelinde de aile yer alıyor. Toplu sitelerden oluşan Durugöl Mahallesi'nde böyle bir mekana ihtiyaç vardı. Durugöl Menekşe Kafe ile bu ihtiyacı karşıladık. Burada nezih bir ortamda hem hemşerilerimizi, hem yerli, hem de yabancı misafirlerimizi inşallah güzel bir şekilde ağırlayacağız. Yeni mekanlarda, yeni açılışlarda buluşmak dileğiyle şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kafeyi beğendiklerini belirten vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirebildikleri böyle bir sosyal yaşam alanının şehre kazandırılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. - ORDU

Kaynak: İHA

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