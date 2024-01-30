Altınordu Belediyesi Durugöl Menekşe Kafe ile vatandaşlara hizmet veriyor

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçede şimdiye kadar her yaştan insana hitap eden farklı projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.
Altınordu Belediyesi'nin Durugöl Mahallesi'nde bulunun 'Trafik Eğitim Parkı' içerisinde hizmet vermeye başlayan Durugöl Menekşe Kafe, vatandaşların beğenisini kazandı. Her yaştan insana hitap eden kafe, bölge sakinleri ve üniversite öğrencileri için bir yaşam alanı oldu. Kadın ve genç istihdamına öncelik verilen tesis, Altınordu Üreten Kadınlar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi tarafından işletiliyor.
Kooperatifin, Ordu Üniversitesi ile imzaladığı işbirliği protokolü çerçevesinde kafede çalışan Aşçılık Programı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri hem teorik bilgi ve becerilerini geliştiriyor, hem de eğitim giderlerini karşılıyor. Bölgenin coğrafi işaretli ürünlerinin işlenmesi, tanıtılması, pazarlanması başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Altınordu Kadın Kooperatifi, gastronomi ve çeşitli dallarda kadınlara mesleki eğitimler de düzenliyor.
Trafik Eğitim Parkı'nın şehrin en önemli cazibe alanlarından biri haline geldiğini söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Çocuklarımızı eğlendiren, dinlendiren, sosyal gelişimlerine katkı veren birçok kültür, sanat ve sosyal alanı bulunan parkımızda son olarak hizmete giren Menekşe Kafemizde hemşerilerimiz güzel vakit geçiriyorlar. Tabi burada en önemlisi ailelerimiz bir araya geliyor. Bizim aslında gerçekleştirmiş olduğumuz birçok projemizin temelinde de aile yer alıyor. Toplu sitelerden oluşan Durugöl Mahallesi'nde böyle bir mekana ihtiyaç vardı. Durugöl Menekşe Kafe ile bu ihtiyacı karşıladık. Burada nezih bir ortamda hem hemşerilerimizi, hem yerli, hem de yabancı misafirlerimizi inşallah güzel bir şekilde ağırlayacağız. Yeni mekanlarda, yeni açılışlarda buluşmak dileğiyle şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.
Kafeyi beğendiklerini belirten vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirebildikleri böyle bir sosyal yaşam alanının şehre kazandırılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. - ORDU
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
Kırşehir'de psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla çatıya çıkarak boğazını ve karnını kesmeye çalıştı. Şahıs, polisin uzun süren çalışmalarının ardından ikna edilirken, olay amatör kameralara yansıdı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Gonca Yangöz ise Başak Demirtaş sorusuna yanıt vermedi.
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