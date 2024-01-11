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Altınordu Belediyesi Regaip Kandili'nde 3 Bin Kişiye İrmik Helvası Dağıttı - Son Dakika
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Altınordu Belediyesi Regaip Kandili'nde 3 Bin Kişiye İrmik Helvası Dağıttı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, Regaip Kandili'nde 3 bin kişiye irmik helvası dağıttı. Altınordu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantlarda, vatandaşlara 5 bin kişilik irmik helvası dağıtıldı. Altınordu Üreten Kadınlar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyeleri tarafından hazırlanan irmik helvası büyük ilgi gördü.

Altınordu Belediyesi Regaip Kandili\'nde 3 Bin Kişiye İrmik Helvası Dağıttı
11.01.2024 - 18:00,
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Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde 3 bin kişiye irmik helvası dağıtıldı.

Altınordu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, yaya trafiğinin en yoğun olduğu Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı ve Tahıl Pazarına stantlar kurdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kandil etkinliğinde 5 bin kişilik irmik helvası dağıtıldı. Altınordu Üreten Kadınlar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyelerince hazırlanan irmik helvası vatandaşların beğenisi kazandı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, üç ayların başlangıcında ilk mübarek gecenin idrak edileceğini ifade ederek, Regaip Kandili'nin Türkiye ve İslam alemi için hayırlar getirmesini diledi. - ORDU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Altınordu Belediyesi Regaip Kandili'nde 3 Bin Kişiye İrmik Helvası Dağıttı - Son Dakika
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