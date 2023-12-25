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Altınordu Spor Kulübü Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Altınordu Spor Kulübü Anıtkabir'i ziyaret etti

Altınordu Spor Kulübü, teknik heyeti ve sporcularıyla birlikte, Cumhuriyet'in ve Altınordu Spor Kulübü'nün kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. 1300 sporcu, idari ve teknik heyet ile Altınordu voleybol takımı sporcuları ve ailelerinden oluşan 1700 kişilik kafile, Türk bayrağı taşıyarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Altınordu Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Altınordu Spor Kulübü Anıtkabir\'i ziyaret etti
25.12.2023 - 23:00,
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Altınordu Spor Kulübü, teknik heyeti ve sporcuları aileleriyle birlikte, Cumhuriyet'in ve Altınordu Spor Kulübü'nün kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Altınordu Spor Kulübü bünyesinde futbol eğitimi alan 1300 sporcu, idari ve teknik heyet ile Altınordu voleybol takımı sporcuları ve sporcuların aileleri olmak üzere toplam 1700 kişilik kafile bugün, Cumhuriyet'in ve Altınordu Spor Kulübü'nün kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Sporcular ellerinde bayrak ve güne özel kıyafetleri ile 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

Altınordu Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler'in Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erbesler, şu ifadeleri yazdı:

"Cumhuriyetimizin aziz kurucusu büyük Atatürk. Bugün burada İzmir'den Van'a, Samsun'dan Hatay'a 57 il, 126 ilçe okullarımızdan 1300'den fazla temsilcimizle bulunuyoruz. Sayıları 200'ü geçen futbol okullarımızda bugün 21 binden fazla çocuğumuza spor yapma olanağı sağlıyoruz. Aramızda voleybol okullarımızdan kız çocuklarımız ile aileleri de yerlerini almış durumda. Gösterdiğin hedefler doğrultusunda başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın liderliğinde gece gündüz çalışarak enerjimizi 'bu toprakların çocukları'na aktarıyoruz. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünüz bizim için her zaman yol gösterici olmuştur. Biz de çocuklarımıza önce iyi birey, iyi vatandaş ve olabiliyorsa iyi sporcu olmaları yolunda ışık tutuyoruz. Bugüne kadar Altınordu olarak bayrağımızı ve armamızı yurt dışında defalarca şan ve şerefle dalgalandırdık. Ülkülerin çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk spor kulübü sıfatı ve yerelden evrensele mottomuzla Altınordu gençliği örnek gösterilmeye devam edecek. Emanetine son nefesimize kadar sahip çıkacağız."

Kaynak: ANKA
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