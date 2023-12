Altınova Belediyesi'nden emekli personele vefa gecesi

YALOVA - Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yıllarca belediye çatısı altında ilçeye hizmet edip, emekli olan personelleri vefa gecesinde buluşturdu. Etkinlikte emekli personellere teşekkür plaketi veren Başkan Oral, "Altınova için konan her taşta, tuğlada, harçta sizlerin de emeği var. Ben hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediyenin kuruluşu olan 1987 yılından buyana belediyede hizmet edip, emekli olan personeli bir araya getirdi. Belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen etkinlikte tüm konuklarını kapıda karşılayan Başkan Oral, hem emekli personel, hem de personelin yakınlarıyla aile sıcaklığında sohbet etti.

Etkinlikte konuklarına seslenen Başkan Oral, Altınova'nın her geçen gün daha da güzel bir hal aldığını söyledi. Belediyenin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan herkese teşekkür eden Başkan Oral, "İlk göreve başlarken 'Altınova, hem Türkiye'de hem dünyada tanınan marka şehir haline gelecek' demiştim. Bu yoldaki çalışmalarımıza devam ediyoruz ama epey bir mesafe kat ettik. Altınova için konan her taşta, her tuğlada, her harçta sizlerin de emeği var. Ben hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha güzel bir Altınova için hep beraber el ele çalışacağız" dedi.

Gecenin sonunda Başkan Oral, bugüne kadar belediyeden emekli olan 30 personele teşekkür plaketi verdi.