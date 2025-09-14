Altınova Mahallesi'nin Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Altınova Mahallesi'nin Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Altınova Mahallesi\'nin Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı
14.09.2025 13:38  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Altınova Mahallesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladı. Resmi törenler ve etkinlikler ile dolu bir gün geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi'nin düşman işgalinden kurtuluşun 103. yılı, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde başlayan resmi törenler, gün boyu devam eden etkinliklerle bütün ilçeye bayram havası yaşattı.

Kurtuluşun yıl dönümü dolayısıyla Altınova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanda ellerinde Türk bayraklarıyla yerlerini alan Altınovalılar, milli birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha en güçlü şekilde hissetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşmaların ardından öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler yer aldı. Katılımcılar, hem coşkulu hem de duygu dolu anlar yaşadı.

Kutlama programı, gün boyunca süren etkinlikler, konserlerle devam etti. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen halk konseri ise coşkuyu doruğa taşıdı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Altınova Mahallesi'nin Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 13:40:19. #7.11#
SON DAKİKA: Altınova Mahallesi'nin Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.