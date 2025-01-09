Altuğ Güray Bayraktar, Trabzon\'da Başkan Genç ile bir araya geldi

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SMA Tip 1 teşhisi konulan ve tedavi olan Altuğ Güray Bayraktar ve ailesini makamında ağırlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tedavi sürecine destek veren Trabzon halkına teşekkür ederek, Trabzon'un yardımsever ruhunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, SMA Tip 1 teşhisi konulan ve Almanya'da gördüğü tedavi ile sağlığına kavuşan Altuğ Güray Bayraktar ile ailesini makamında misafir etti. Başkan Genç, Trabzon'un dayanışma ruhunu bir kez daha vurgulayarak, minik Altuğ'un sağlığına kavuşması için gösterilen çabanın önemine dikkat çekti. Trabzon halkının birlik ve beraberlik anlayışına vurgu yapan Başkan Genç, "Biz dayanışmayı seven bir milletiz. SMA'lı evlatlarımızın tedavisi için ciddi bir maliyet gerekiyor ve bu konuda hep birlikte adımlar attık. Trabzon olarak bu sürecin bir parçası olmaya gayret ettik. Altuğ bebeğimizin tedaviye ulaşmasını sağladık. Şimdi onu sağlıklı görmek bizi çok mutlu ediyor" dedi.

BAŞKAN GENÇ TÜM SÜREÇTE YANIMIZDA OLDU

Altuğ Güray Bayraktar'ın babası Ömer Bayraktar da Başkan Genç'e ve destek veren herkese teşekkür ederek, "SMA'lı çocukların tedavi süreçleri hem çok zorlu hem de yüksek maliyetli. Allah, bu konuda destek olan herkesten razı olsun. Sayın Başkanımız Ahmet Metin Genç de tedavi sürecinde yanımızda oldu, gereken adımları attı. Altuğ'un tedaviye erişmesinde emeği çok fazla. Hiç kas kaybı yaşamadan tedavi oldu. Bu vesileyle ne kadar teşekkür etsek az" ifadelerini kullandı. Ziyaret sonunda Başkan Genç, Bayraktar ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirerek minik Altuğ'a çeşitli hediyeler takdim etti.

HABER KAMERA: TRABZON,