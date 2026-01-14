Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi TBMM gündeminde - Son Dakika
Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi TBMM gündeminde

14.01.2026 17:03
AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada, Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezini sosyal sorumluluk açısından önemli bir proje olarak öne çıkardı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek merkezin toplumsal katkısını vurguladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı değerlendirmede Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezini örnek bir sosyal sorumluluk eseri olarak gösterdi. Özsoy, mecliste Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a özel teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, sadece sağlık alanında değil, insanlık ve sosyal sorumluluk adına da örnek bir proje olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dikkatini çekti. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy'un anlamlı sözleri ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın teşekkür mesajı, merkezin taşıdığı değeri bir kez daha ortaya koydu.

"Şefkatin ve Vefanın Vücut Bulmuş Hali"

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde yaptığı değerlendirmede Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi'nin sıradan bir yapı olmadığını vurgulayarak, merkezin, şefkatin, vefanın ve toplumsal sorumluluğun somut bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Özsoy, bu anlamlı eserin ortaya çıkmasına vesile olan hayırseverler merhum Naciye ve Ramazan Büyükkılıç'ı rahmet ve minnetle yad ederken, kıymetli kızlarına da gönülden şükranlarını sundu.

Başkan Büyükkılıç'a Özel Teşekkür

Milletvekili Özsoy, merkezin hayata geçirilmesinde güçlü bir irade ve büyük bir emek ortaya koyan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a da özellikle teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda bu değerli çalışmanın hayata geçirilmesinde büyük emek ve irade ortaya koyan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a da yürekten teşekkür ediyorum. Bu merkez; hastalarımıza umut, ailelerine nefes, şehrimize ise insanlık adına çok kıymetli bir mirastır"

"Bu Merkez Bir İnsanlık Mirasıdır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise TBMM'den gelen bu anlamlı desteğin hem ailesi hem de Kayseri için büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç açıklamasında, merhum Ramazan Büyükkılıç ve Naciye Büyükkılıç'ın kendilerine bıraktığı bu kıymetli emanete gösterilen hassasiyetin altını çizerek şunları söyledi:

"Kıymetli Milletvekilim, Merhum ağabeyim Ramazan Büyükkılıç ve kıymetli yengem Naciye Büyükkılıç'ın bizlere bıraktığı bu değerli emanete Gazi Meclis'imizden gösterdiğiniz hassasiyet ve destek, hem ailem hem de şehrimiz için çok önemli. Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezimizin hastalarımıza umut, ailelerine de bir nebze olsun nefes olacağına inanıyorum. İlginiz ve desteğiniz için yürekten teşekkür ederim."

Kayseri'den Türkiye'ye Örnek Bir Sosyal Proje

Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi; hasta bireylerin sosyal hayata tutunmasını, ailelerin ise psikolojik ve sosyal anlamda desteklenmesini hedefleyen yapısıyla Kayseri'yi bu alanda öncü şehirlerden biri haline getiriyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın insan odaklı belediyecilik anlayışının güçlü bir yansıması olan bu proje, TBMM'de de yankı bularak Kayseri'nin sosyal belediyecilikte ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi.

Toplumsal duyarlılığı, sağlık hizmetlerini ve vefa kültürünü aynı çatı altında buluşturan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, bugün yalnızca Kayseri'nin değil, Türkiye'nin gurur duyduğu özel projeler arasında yerini aldı.

Geçtiğimiz günlerde de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyeleriyle birlikte Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret etmişti. Hayırsever merhum Ramazan Büyükkılıç'ın katkılarıyla hayata geçirilen merkez, komisyon üyelerinden tam not almıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

