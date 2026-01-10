Osmangazi Belediyesi Alzheimer Gündüz Bakım Evi 3. yılını kutladı - Son Dakika
Yerel

Osmangazi Belediyesi Alzheimer Gündüz Bakım Evi 3. yılını kutladı

10.01.2026 12:30  Güncelleme: 12:32
Bursa'da Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Alzheimer Gündüz Bakım Evi, üçüncü yılını renkli etkinliklerle kutladı. Programda, üyelerin performansları sergilendi ve Alzheimer hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı. Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

BURSA (İHA) – Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Alzheimer Gündüz Bakım Evi (ALBAM), üçüncü yılını üyelerin katılımıyla düzenlenen özel ve renkli etkinliklerle kutladı.

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) çatısı altında faaliyet gösteren ve üç yılı geride bırakan Alzheimer Gündüz Bakım Evi için anlamlı bir program düzenledi. BAREM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yıl dönümü etkinliği, üyelerin yeteneklerini sergilediği görüntülere sahne oldu.

'Dolu Dolu 3 Yıl' temasıyla gerçekleştirilen program, merkezde yürütülen çalışmaları yansıtan sunumla başladı. Ardından ALBAM üyelerinden oluşan koro, Türk müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi. Performanslarıyla beğeni toplayan üyeler, gençlik yılları ile günümüz hallerini yansıtan görsel gösterim sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Program kapsamında hemşire Cansu Önol tarafından Alzheimer hastalığına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

"Üyelerimizin Sosyalleşmesi Çok Önemli"

Etkinliğe katılan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, üyelerin coşkusuna ortak oldu. Alzheimer hastalığına yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Yıldızhan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi bulunmuyor. Ancak hastalığın seyrinin yavaşlatılması ve yaşam kalitesinin artırılması adına farkındalık çalışmaları büyük önem taşıyor. Buraya gelen üyelerimizin sosyalleşmesi çok kıymetli. Evde yalnız kalan bireylerde yaşanan sıkıntılar, burada kurulan sosyal bağlar sayesinde azalıyor."

Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, etkinlik alanında sergilenen ALBAM üyelerine ait el emeği eserleri de inceledi. Program sonunda, ALBAM üyelerinin aileleri tarafından Osmangazi Belediyesi yetkililerine desteklerinden dolayı çiçek takdim edildi. ALBAM çalışanlarının mesajlarıyla devam eden kutlama, üçüncü yıla özel hazırlanan pastanın kesilmesiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Alzheimer Hastalığı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Bursa, Yerel, Son Dakika

12:52
12:46
12:39
12:28
11:32
11:22
