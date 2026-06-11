Alzheimer Hastası İbrahim Yıldırım Pencereden Düştü - Son Dakika
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Alzheimer Hastası İbrahim Yıldırım Pencereden Düştü

11.06.2026 13:30
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84 yaşındaki İbrahim Yıldırım, Sinop'taki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta alzheimer hastası olduğu öğrenilen 84 yaşındaki İbrahim Yıldırım, oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda alzheimer hastası İbrahim Yıldırım, henüz belirlenemeyen nedenle oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.

Yıldırım'ın düştüğünü fark eden yakınlarının ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: ANKA

İbrahim Yıldırım, 3. Sayfa, Sinop, Yaşam, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alzheimer Hastası İbrahim Yıldırım Pencereden Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alzheimer Hastası İbrahim Yıldırım Pencereden Düştü - Son Dakika
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