Alzheimer hastası kadın 8 gündür her yerde aranıyor - Son Dakika
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Yerel

Alzheimer hastası kadın 8 gündür her yerde aranıyor

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve 15 Temmuz günü öğle saatlerinden bu yana kayıp olan Alzheimer hastası 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu için ekiplerin arama çalışmaları 8'inci günde devam ediyor. Sabriye Dedeoğlu'nun ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Sabriye Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiğini tespit etti. Ekipler, kadavra köpeği, komandolar, AFAD ve SAR ekipleriyle birlikte geniş kapsamlı taramalarını sürdürüyor.

23.07.2024 17:16
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Alzheimer hastası kadın 8 gündür her yerde aranıyor

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve 15 Temmuz günü öğle saatlerinden bu yana kayıp olan Alzheimer hastası 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu için ekiplerin arama çalışmaları 8'inci günde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kötekli Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası olduğu öğrenilen 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu'nun ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Sabriye Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiğini tespit etti. Ekipler çeşitli illerden gelen ihbarları da değerlendirirken her ihtimale karşı hastane arkasındaki bölgede kadavra köpeği, komandolar, AFAD ve SAR ekipleri geniş kapsamlı taramalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alzheimer hastası kadın 8 gündür her yerde aranıyor - Son Dakika

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