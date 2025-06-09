Amasra Kurban Bayramı\'nda 250 Bin Turist Ağırladı

muhteşem doğası ve denizi ile en gözde turizm yerleri olan Amasra, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. 6 bin nüfuslu ilçeyi 5 günde 250 bin yerli turist, bin 500 Rus turist ziyaret etti. .

Bölgenin incisi Amasra. Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. İlçede bayramın ikinci gününde de yoğun araç trafiği yaşandı. Bartın Amasra ilçe merkezinden çıkışına uzanan kilometrelerce uzunluktaki yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

4 günlük Kurban Bayramı süresince günü birlikçi turistlerle birlikte ilçeye günlük 50 bin kişi ziyaret etti. Bayram tatilinin işkenceye dönüşmemesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe Jandarma Komutanlığı, sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Amasra Belediyesi ekiplerince bölgede geniş tedbirler alındı.

Tamamlanan hazırlıklarının ardından ilçeye ülkenin dört bir tarafından gelen turistler, ilçenin esiz manzarası, denizin ve güneşin keyfini çıkararak, kafa dinlenme fırsatı yakaladı.

3. Gün Rus turistler de geldi

Yaz döneminde kruvaziyer turizm ile hemen hemen her hafta ilçeye gelen turistlerin, son turları ise Kurban Bayramı'nın 3. gününe denk geldi. Arefe günü ve bayram sürecinde günlük 50 binden fazla yerli turistin ziyaret ettiği Amasra'ya Atoria Grande gemisi ile 1093 yolcu, 492 personel olmak üzere toplam 1595 Rus turist ilçeye geldi

Önemli bir sorun olmadı

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Arefe günü ve 4 günlük Kurban Bayramı'nda günlük 50 bin turisti ağırladıklarını kaydetti. Yaşanan yoğunluğa rağmen ziyaretçilerin keyifli bir bayram geçirdiklerini anlatan Çakır, "Çok ciddi bir yoğunluk oldu. Günlük 50 bin kişiyi ağırladık. Bayramın ikinci günü araç yoğunluğu yaşandı. Ama gerekli tedbirlerin alınarak, olumsuzluklara fırsat verilmedi" diye konuştu. - BARTIN