Amasra, Kurban Bayramı tatilinde turist akınına uğradı

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Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra, 8 günlük Kurban Bayramı tatilinde nüfusunun 80 katı turisti ağırladı. Otel, pansiyon, yazlık gibi tüm konaklama alanlarının yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı ilçede günübirlikçilerle birlikte ağırlanan turist sayısı 500 bin kişiyi aştı. Turistlerin en çok ilgi gösterdiği yer ise Türkiye'nin deniz üstündeki en kısa köprüsü olan Kemere Köprüsü oldu.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın "çeşmi cihan (dünyanın göz bebeği)" olarak nitelendirdiği ve tarihi kalesi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra ilçesi, tarihi, kültürü, gastronomisi, doğası ve denizi ile yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini görüyor. Kruvaziyer turizmi ile son 3 yılda 50 bini aşkın Rus turistin geldiği Amasra, son 8 günde ise nüfusunun 80 katı turisti ağırladı. 5 bin 60 yatak kapasitesi bulunan ilçedeki konaklama tesislerinde bayram tatili boyunca yüzde 100 oranında doluluk yaşandı. Yazlık ve diğer konutlarla birlikte ilçedeki konaklama ruhasatı bulunmayan toplam 8 bin 800 bağımsız bölümde de yüzde 100'e ulaşan doluluk yaşandı. Amasra Kaymakamlığı'na ait kayıtlara göre ilçeye 120 bin araç giriş çıkışı olurken, bu araçlardan 10 bini ise tur otobüs ve minibüsleri oldu. Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgi gösterdiği ilçe, günübirlikçilerle birlikte 8 günde toplamda 500 bini aşkın turisti ağırladı. Amasra'da son 6 ayda ağırlanan turist sayısı ise 1 milyon kişiyi aştı.

İlçede dizilerde ve çekilen birçok fotoğraf ve video karelerinde yer alan Kemere Köprüsü, kent müzesi, Bzotepe Adası ve Ağlayan Ağaç bölgesi turistlerin öncelikli olarak gezip gördüğü yerler oluyor. Roma döneminde inşa edilen ve UNESCO Geçici Miras Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yarımada ile Boztepe Adası'nı birbirine bağlayan 5.89 metre genişliği ve 26.69 metre uzunluğundaki Kemere Köprüsü, Türkiye'nin deniz üzerindeki en kısa köprüsü olma unvanını da taşıyor. Amasra'nın tarihi çarşı ve sokaklarına da ilgi gösteren turistler, muhteşem doğa ile birlikte ilçe merkezindeki Tarlaağzı, Bozköy ve Çakraz bölgelerindeki plajlarda denizin ve güneşin keyfini sürebiliyor. Türkiye'nin doğusundan güneyine kadar her bölgesinden yerli turistin ilgisini gören Amasra ilçesi, denizi bulunmayan bölgelerin yanı sıra Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinden de gelen binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Kurban Bayramı tatili öncesinde 500 bin turist beklediklerini ve gelen turist sayısının biraz üzerine çıktığını kaydetti. İlçedeki tüm kamu görevlileri ile alınan ortak tedbirlerle yarım milyon insanı sorunsuz ağırlamanın sevincini yaşadıklarını aktaran Başkan Çakır, güzel geçen hava şartları nedeniyle de gelenleri memnun uğurladıklarını kaydetti. Bayram tatilinin son gününde de ilçedeki yoğunluğun sürdüğünü ifade eden Çakır, "Kurban Bayramı öncesinde 500 bin turist bekliyorduk, gelen turist sayısı 500 bini aştı. İlçeye giriş çıkış yapan araç sayısı 120 bin olarak kaydedildi. Yoğunluğumuz devam ediyor. Son 6 ayda ise ilçemizde ağırladığımız turist sayısı 1 milyonu aştı. Yaz döneminde de en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu

Bölge sakinleri Ramazan Bayramı'nda daha fazla yoğunluk yaşandığını belirtirken, bölgeye gelen ve ilçenin güzelliklerini ilk kez görenler ise hayran kaldıklarını ifade ederek, ilk fırsatta yeniden Amasra'ya gelmek istediklerini söylediler.

2023 yılında 2 milyon 200 bin turist ağırlayan Amasra'da 2024 yılı sonuna kadar 3 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlama hedefine ulaşması için yürütülen çalışmaların da son hızıyla devam ettiği kaydedildi. - BARTIN