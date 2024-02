Amasya\'da 25 Yıldır Aynı Renk Elbise Giyen Çiftin Sonsuz Aşk Hikayesi

Yerel

Ferhat ile Şirin diyarı Amasya'da Rana ve Turhan Ladikli çifti 25 yıldır her gün aynı renk elbise giyiyor. Eşine ilk günkü gibi aşık olan Turhan Ladikli, çeyrek asırdır söz yıldönümlerinde çiçek ve çikolata alıp kız isteme adetini yeniliyor. Gören herkesi şaşırtan Amasya'nın en renkli aşıkları verdikleri pozları fotoromanda buluşturdu.

"Bu bir sonsuz aşk hikayesi"

Dünyaca ünlü Ferhat ile Şirin efsanesinin geçtiği şehirde her gün el ele yürüyüş yapan 2 çocuk sahibi renkli çift, tatilde de gittikleri her yerde aynı renk elbiseleriyle görenleri şaşırtıyor. Birlikte çektirdikleri renkli fotoğrafları "Bu bir sonsuz aşk hikayesi" başlıklı fotoromanda toplayan 49 yaşındaki çift, haftanın ilk gününe enerji saçtığına inandıkları kırmızı, turuncu ve mor ağırlıklı elbiselerle başlamayı tercih ediyor. Renkli alışkanlık her gün farklı tonda sürüyor.

"Bir elmanın iki yarısı gibiyiz"

Evliliklerinde 24 yılı geride bıraktıklarını anlatan Rana Ladikli, "Evlendiğimiz günden beri aynı renk kostümlerle geziyoruz. Biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Aynı renk ve kombinleri seçiyoruz" dedi.

Renk tercihlerini kendisi belirlerken kızlarının da kendilerine uyum sağladığını anlatan Ladikli, "Rengi ben belirliyorum. Turhan Bey de sağ olsun bana uyum sağlıyor. Biz büyük bir aşk yaşıyoruz. Bir daha dünyaya gelsem kesinlikle eşimle evlenirim" diye konuştu.

"Hanımın seçtiği renge 'evet' diyorum"

14 Şubat Sevgililer Günü öncesine denk gelen kız isteme adetinin hazırlığına heyecanla başlayan Turhan Ladikli, "Kız istemek kolay olmuyor. Bu sene eşimi 25. kez istedim. Sevince böyle oluyor. Elbise seçiminde zorlanmıyorum. Hanımın seçtiğine 'evet' dediğimde mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.

" Türkiye'nin en renkli aşıkları onlar olabilir"

Çiftçin günümüzde sevginin timsali olduğunu düşünen komşuları Şerife Ekşi ise "Onlar severek evlendiler. Aşkları daim olsun. Türkiye'nin en renkli aşıkları onlar olabilir. Farklı elbise giydiklerini bir gün olsun görmedim. Bence bu hem aşk hem de alışkanlık" ifadelerini kullandı. - AMASYA